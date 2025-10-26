Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Auch Amadou Sow konnte mit einer starken Leistung und 23 Punkten die Niederlage in Bamberg nicht verhindern.
Bild: Alexander Trienitz
Nike Sibande im Spiel der Niners in Bamberg.
Bild: Alexander Trienitz
Amadou Sow im Spiel der Niners in Bamberg.
Bild: Alexander Trienitz
Nike Sibande beim Spiel der Niners in Bamberg.
Bild: Alexander Trienitz
Auch Amadou Sow konnte mit einer starken Leistung und 23 Punkten die Niederlage in Bamberg nicht verhindern.
Auch Amadou Sow konnte mit einer starken Leistung und 23 Punkten die Niederlage in Bamberg nicht verhindern. Bild: Alexander Trienitz
Nike Sibande im Spiel der Niners in Bamberg.
Nike Sibande im Spiel der Niners in Bamberg. Bild: Alexander Trienitz
Amadou Sow im Spiel der Niners in Bamberg.
Amadou Sow im Spiel der Niners in Bamberg. Bild: Alexander Trienitz
Nike Sibande beim Spiel der Niners in Bamberg.
Nike Sibande beim Spiel der Niners in Bamberg. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Vierte Pflichtspielpleite in Folge: Dezimierte Niners Chemnitz verlieren nach Niederlagen in Europacup und Pokal nun auch in der Liga
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Mit Kevin Yebo und Kaza Kajami-Keane fehlten den Chemnitzer Basketballern bei den Bamberg Baskets zwei ganz wichtige Spieler. Sie hatten zu wenig entgegenzusetzen und verloren 82:96. Hier unser Ticker zum Spiel.

Bamberg.

Niederlage im Eurocup in Istanbul, Niederlage im Pokal in Vechta, Niederlage im Eurocup gegen London. Dreimal in Folge haben die Niners Chemnitz das Parkett als Verlierer verlassen, dreimal war es unnötig. In der Liga immerhin lief es zuletzt, hier gelangen drei Siege in Folge.

Bei den Bamberg Baskets, die zuletzt im Pokal haben aufhorchen lassen, müssen die Chemnitzer heute zur alten Stärke zurückfinden. Sonst wird es langsam eine Krise. Wie es läuft. lest Ihr hier.

