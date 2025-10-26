Vierte Pflichtspielpleite in Folge: Dezimierte Niners Chemnitz verlieren nach Niederlagen in Europacup und Pokal nun auch in der Liga

Mit Kevin Yebo und Kaza Kajami-Keane fehlten den Chemnitzer Basketballern bei den Bamberg Baskets zwei ganz wichtige Spieler. Sie hatten zu wenig entgegenzusetzen und verloren 82:96. Hier unser Ticker zum Spiel.

Bamberg. Niederlage im Eurocup in Istanbul, Niederlage im Pokal in Vechta, Niederlage im Eurocup gegen London. Dreimal in Folge haben die Niners Chemnitz das Parkett als Verlierer verlassen, dreimal war es unnötig. In der Liga immerhin lief es zuletzt, hier gelangen drei Siege in Folge.

Bei den Bamberg Baskets, die zuletzt im Pokal haben aufhorchen lassen, müssen die Chemnitzer heute zur alten Stärke zurückfinden. Sonst wird es langsam eine Krise. Wie es läuft. lest Ihr hier.