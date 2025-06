Was Fußballer Kylian Mbappé und ein spanischer Trainer aus Paris mit der Saison der Niners Chemnitz zu tun haben

Saisonrückblick: In der Bundesliga haben die Basketballer nie Konstanz in ihre Leistungen bekommen, bei der Premiere in der Champions League zahlten sie Lehrgeld. Es hat zu oft geknirscht zwischen Spielern und Coach.

Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Für mehr Augenrollen bei jungen Leuten sorgt eigentlich nur noch der Spruch mit den Füßen, die, unter einen bestimmten Tisch gestellt, dafür sorgen, dass man zu tun und zu lassen hat, was einem der Besitzer des Möbelstückes sagt. Wir sind bei der Weisheit der Alten. Wir sind bei Grundsatzfragen. Fragen wie:... Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Für mehr Augenrollen bei jungen Leuten sorgt eigentlich nur noch der Spruch mit den Füßen, die, unter einen bestimmten Tisch gestellt, dafür sorgen, dass man zu tun und zu lassen hat, was einem der Besitzer des Möbelstückes sagt. Wir sind bei der Weisheit der Alten. Wir sind bei Grundsatzfragen. Fragen wie:...