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Nur noch weg: Die Spieler der Niners Chemnitz verlassen nach der Niederlage in Vechta den Rasta-Dome.
Nur noch weg: Die Spieler der Niners Chemnitz verlassen nach der Niederlage in Vechta den Rasta-Dome. Foto: Christian Becker
Nur noch weg: Die Spieler der Niners Chemnitz verlassen nach der Niederlage in Vechta den Rasta-Dome.
Nur noch weg: Die Spieler der Niners Chemnitz verlassen nach der Niederlage in Vechta den Rasta-Dome. Foto: Christian Becker
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Niners Chemnitz
Zu viel Durchschnitt: Die Einzelkritik zum Spiel der Niners Chemnitz bei Rasta Vechta
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
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Mit 78:80 haben die Chemnitzer Basketballer in Niedersachsen verloren. Wie unsere Einzelkritik zeigt, fehlte von den wichtigen Offensivkräften an diesem Abend der entscheidende Impuls.

Mit Yordan Minchev und Kostja Mushidi fehlten den Niners (wann denn mal nicht in dieser Saison) wieder zwei wichtige Spieler. Dennoch zeigten sie beim Auswärtsspiel in Vechta sehr gute Phasen, starteten richtig gut ins Spiel und ins letzte Viertel (71:61-Führung). Als es entscheidend wurde, trafen die Gastgeber aber die besseren Entscheidungen...
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