Zwei neue Trainer und ein halber Pokalgegner für die Basketballer der Niners Chemnitz

Einen Tausch gibt es auf der Position des Athletiktrainers, zudem stößt ein weiterer Co-Trainer zum Team. Im BBL-Pokal wurden die ersten Runden ausgelost.

Chemnitz. Die Basketballer der Niners Chemnitz stellen sich für die neue Saison ziemlich neu auf. In der Mannschaft gibt es einen Umbruch, nur zwei Spieler der vergangenen Saison bleiben - Stand heute - definitiv, mit Kevin Yebo sollte ein weiterer und mit Aher Uguak könnte ein weiterer hinzukommen. Der Rest sind Neuverpflichtungen, zu denen mit Kaza Kajami-Keane auch ein Rückkehrer gehört.

Auch im Trainerteam wird es Veränderungen geben. Chef bleibt hier Rodrigo Pastore. Der Argentinier geht in sein elftes Jahr als Coach der Niners und ist damit der mit weitem Abstand dienstälteste Trainer in der Bundesliga. Mit ihm bilden Assistenztrainer Gjorgji Kochov und Videoscout David Gibson ein bewährtes Team. Dieses wird nun durch einen weiteren Assistenztrainer ergänzt: Der Spanier Pablo Del Tio Muñoz leitete in den vergangenen Jahren – und auch derzeit – bereits die Sommercamps der Chemnitzer, ab sofort wird er fest zum Trainerstarb gehören.

Als Trainer zwei Mal die Niners besiegt

Pablo Del Tio Muñoz leitet aktuell das Sommercamp in Chemnitz mit den deutschen Spielern (hier mit Neuzugang Kostja Mushidi). Ab sofort gehört der Spanier fest zum Trainerteam der Niners. Bild: Alexander Trienitz Pablo Del Tio Muñoz leitet aktuell das Sommercamp in Chemnitz mit den deutschen Spielern (hier mit Neuzugang Kostja Mushidi). Ab sofort gehört der Spanier fest zum Trainerteam der Niners. Bild: Alexander Trienitz

„Pau“, so der Spitzname des spanischen Coaches, war als Trainer insgesamt neun Jahre lang beim renommierten spanischen Topclub Joventut Badalano, zunächst im Nachwuchsbereich und von 2016 bis 2023 insgesamt sieben Jahre im Trainerstab des ACB-Teams. Anschließend war der 46-Jährige eine Saison als Headcoach für die Jilin Northeast Tigers in der chinesischen CBA tätig, ehe er letzte Saison nach Spanien zurückkehrte und als Assistenztrainer bei Baxi Manresa anheuerte. Mit den Katalanen feierte er in der Champions League zwei klare Siege über die Niners, denen er sich nun dauerhaft anschließt. „Ich bin jetzt schon zum dritten Mal in Chemnitz und habe in dieser Zeit ein sehr gutes Verhältnis mit Headcoach Rodrigo Pastore aufgebaut. Ich spüre, dass ich jetzt genau hier bin, wo ich sein soll, und möchte der Mannschaft und dem Verein mit meiner Erfahrung helfen, noch weiter zu wachsen“, sagt Muñoz.

Neuer Athletiktrainer hat Neuzugang durchgecheckt

Dass er weiß, wovon er in Sachen Fitness spricht, sieht man Kevin Staumont auf den ersten Blick an. Bild: Alexander Trienitz Dass er weiß, wovon er in Sachen Fitness spricht, sieht man Kevin Staumont auf den ersten Blick an. Bild: Alexander Trienitz

Einen Wechsel gibt es auf der Position des Athletiktrainers. Marko Stanojevic, der sich in den vergangenen Jahren um die Fitness der Spieler gekümmert hat, kehrt in seine serbische Heimat zurück. Für ihn rückt der Belgier Kevin Staumont ins Trainerteam. Auf den 33-Jährigen wurden die Niners aufmerksam, als er sich in seiner eigenen Praxis um Adamou Sow kümmerte. Den zuvor am Kreuzband verletzten Malier haben die Niners erst verpflichtet, als die umfangreichen Untersuchungen und Tests bei Staumont in Belgien positiv verlaufen sind – und sie holten den Fitness- und Reha-Experten gleich noch mit nach Chemnitz.

Im Pokal geht es gegen Gießen oder Vechta

Mit dem altbewährten Trio Pastore, Kochov, Gibson, den zwei Neuzugängen sowie Athletikassistent Lukas Michel, Physiotherapeutin Katharina Bauer und den beiden Teambetreuern Pascal Kühne und Christian Roser gehören nun neun Personen zum Team hinter dem Team, das Anfang August in die Vorbereitung startet und am 24. August bei der offiziellen Präsentation in der „Fabrik“ vorgestellt wird. Kurz darauf geht es für die neu formierte Mannschaft erstmals in der Vereinsgeschichte in ein Trainingslager. Die neue Saison in der Bundesliga startet dann am letzten Septemberwochenende, die Hauptrunde im ULEB Eurocup am Dienstag oder Mittwoch darauf in Griechenland bei Panionios Athen.

Auch der erste Gegner im BBL-Pokal steht seit diesem Dienstag fest: Im Achtelfinale – die besten acht Erstligisten der Vorsaison haben in der ersten Runde ein Freilos – treffen sie am 18. oder 19. Oktober auswärts auf den Sieger aus der Partie des Zweitligisten aus Gießen gegen den Bundesligisten aus Vechta. Das ergab die Auslosung am Dienstagnachmittag.