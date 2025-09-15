Bauchmuskelverletzung: Bayern vorerst ohne Guerreiro

Raphaël Guerreiro kann beim FC Bayern viele Positionen spielen. In einem nicht allzu üppig besetzten Kader ist dies wertvoll. Nun fällt der Routinier aber vorerst aus.

München. Der FC Bayern muss bis auf weiteres auf Raphaël Guerreiro verzichten. Der 31 Jahre alte Allrounder zog sich "eine kleine Verletzung der Bauchmuskulatur" zu, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte. Der Portugiese müsse vorerst pausieren, hieß es zwei Tage vor dem Auftakt in der Champions League mit dem Heimspiel gegen den FC Chelsea (Mittwoch/21.00 Uhr/DAZN).

Eine genauere Prognose, wie lange Guerreiro ausfällt, gaben die Münchner nicht ab. Der Routinier hatte sich die Blessur im Bundesliga-Heimspiel gegen den Hamburger SV (5:0) zugezogen, als er zur Halbzeit ein-, nur wenig später aber wieder ausgewechselt wurde. Die Münchner müssen bereits auf die länger verletzten Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito verzichten.

(dpa)