Baumann fällt mit Gehirnerschütterung aus

Hoffenheims Nationalkeeper Oliver Baumann fühlt sich nicht genügend geschützt. Das 2:3 gegen Dortmund mit dem sehr umstrittenen Gegentreffer hat Folgen für den TSG-Kapitän.

Zuzenhausen. Nationaltorwart Oliver Baumann fehlt der TSG 1899 Hoffenheim vorerst wegen einer Gehirnerschütterung. Der 34-Jährige hat sich die Verletzung bei der vieldiskutierten Szene mit dem 3:2-Siegtreffer von Borussia Dortmund am vergangenen Samstag in der Fußball-Bundesliga zugezogen.

"Meine Diagnose zeigt exemplarisch, dass es auf dem Rasen um die Sicherheit der Spieler geht, die aus solchen Situationen im schlimmsten Fall sogar Folgeschäden davontragen können", sagte Baumann in einer Mitteilung der Kraichgauer. "Deswegen kann es im Interesse der Gesundheit der Spieler keine zwei Meinungen geben, das Spiel bei möglichen Kopfverletzungen sofort zu unterbrechen – unabhängig davon, wie sich die Spielsituation in diesem Moment darstellt."

Baumann werde in der nächsten Partie des Tabellen-15., der den Klassenerhalt noch nicht gesichert hat, am Samstag bei Borussia Mönchengladbach fehlen. Der Kapitän hatte gegen den BVB in der Nachspielzeit das Knie von Carney Chukwuemeka gegen den Kopf bekommen und dabei eine Schürfwunde und Beule erlitten.

Direkt im Anschluss, als der TSG-Keeper nicht wieder richtig auf die Beine kam, erzielte Waldemar Anton das Tor für Dortmund. Schiedsrichter Benjamin Brand gab den Treffer trotz heftiger Proteste der Hoffenheimer.

Hoffenheim hart getroffen

Untersuchungen in einem Krankenhaus hätten nun auch eine Gehirnerschütterung bei Baumann ergeben. "Olis Gehirnerschütterung trifft uns wirklich hart. Nicht nur, dass wir das Spiel gegen Borussia Dortmund durch ein aus unserer Sicht irreguläres Tor verloren haben, fällt jetzt auch noch unser Kapitän und Rückhalt im TSG-Tor im Saisonendspurt aus", sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Man sei nach wie vor der Meinung, dass der Schiedsrichter die Partie umgehend hätte unterbrechen müssen.

Unklar ist, wie lange Baumann pausieren muss und ob auch sein nächster Einsatz in der DFB-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann gefährdet ist. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 4. Juni im Halbfinale der Nations League in München auf Portugal. (dpa)