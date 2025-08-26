Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Baumann: Kein Gerede um Nummer eins im DFB-Tor

Oliver Baumann steht als Ersatzmann für Marc-André ter Stegen wieder bereit. (Archivbild)
Fußball
Baumann: Kein Gerede um Nummer eins im DFB-Tor
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kehrt Manuel Neuer in die Nationalmannschaft zurück? Die Diskussion lässt Oliver Baumann kalt. Der Torwart aus Hoffenheim will Bundestrainer Nagelsmann für die WM-Qualifikation keine Wahl lassen.

Frankfurt/Main.

Im Kampf um den Platz im Tor der Nationalmannschaft auf dem Weg zur WM will sich Oliver Baumann nicht auf öffentliche Debatten einlassen. "Ich will so spielen, und ich wollte in der Vergangenheit so spielen, auch die Länderspiele, die ich gemacht habe, dass ich helfen kann", sagte der Schlussmann der TSG Hoffenheim. Länderspiele seien für ihn wie eine späte Karriere-Belohnung. 

Nach dem erneuten verletzungsbedingten Ausfall von Marc-André ter Stegen als Nummer eins gilt Baumann als Favorit auf den Stammplatz im Tor der DFB-Elf in der Qualifikation für die WM im kommenden Sommer. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert seinen Kader für die ersten Ausscheidungsspiele für die Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada am Mittwoch (17.00 Uhr). 

Leistung statt Gerede

Die ersten Partien bestreitet Deutschland in der Slowakei und gegen Nordirland in Köln am 4. und 7. September. Weiterer Gegner in der Gruppe A ist Luxemburg. "Ich möchte ihm jetzt so nahelegen, dass ich wieder spielen kann oder sollte, wenn Marc nicht da ist. Aber alles nur über Leistung und nicht über Gerede", sagte Baumann zur anstehenden Torwartentscheidung des Bundestrainers. 

Zuletzt war über eine mögliche WM-Rückkehr von Ex-Kapitän und Rekordtorwart Manuel Neuer spekuliert worden. Der Bayern-Torwart hatte bei der Club-WM und im Supercup hervorragende Leistungen gezeigt. 

Zuletzt wurde über eine DFB-Rückkehr von Manuel Neuer spekuliert (Archivbild).
Neben Baumann hatte Nagelsmann zuletzt Alexander Nübel vom VfB Stuttgart als zweiten Torwart im Kader. Als dritte Kraft könnte nun ein junger Torwart wie Finn Dahmen vom FC Augsburg oder Noah Atubolu vom SC Freiburg hinzukommen.

Baumann hatte von Nagelsmann den Stammplatz für die Partien gegen Italien im Viertelfinale der Nations League im März (2:1/3:3) zugesprochen bekommen. Bei der Endrunde im Juni stand gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) dann wieder ter Stegen im Tor. Der Barcelona-Profi fällt wegen einer Rückenoperation nun erneut mehrere Monate aus und befand sich zuletzt im Clinch mit seinem Club, so dass über einen Vereinswechsel im Winter spekuliert wurde. (dpa)

