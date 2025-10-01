Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Baumann: Neuer zählt zu den besten drei Torhütern der Welt

Oliver Baumann kommt inzwischen auf sechs Länderspiele. (Archiv-Foto)
Oliver Baumann kommt inzwischen auf sechs Länderspiele. (Archiv-Foto) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Fußball
Baumann: Neuer zählt zu den besten drei Torhütern der Welt
Gegen Luxemburg und Nordirland wird Oliver Baumann seine Länderspiele sieben und acht bestreiten. Für den Nationaltorwart zählt sein Vorgänger noch immer zu den besten der Welt.

Sinsheim.

Nationaltorwart Oliver Baumann zählt seinen Vorgänger Manuel Neuer noch immer zur absoluten Weltspitze. "Er gibt auf jeden Fall das Niveau vor, Manuel gehört zu den Top-3-Torhütern der Welt", sagte der 35 Jahre alte Profi der TSG Hoffenheim in einem Interview der "Sport Bild" über den Keeper des FC Bayern München

Das Verhältnis zu Neuer, der seine Karriere in der Nationalmannschaft vor einem Jahr beendet und zuletzt auch Spekulationen über ein Comeback für die WM zurückgewiesen hatte, sei gut. "Wir sind in einem sehr guten Austausch", berichtete Baumann vor den anstehenden WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg und Nordirland. Neuer sei sehr bodenständig geblieben. "Manu steht über den Dingen, sowohl menschlich als auch sportlich."

Baumann "will gerne noch mehr Länderspiele sammeln"

Baumann ist seit der erneuten Verletzung von Marc-André ter Stegen die Nummer eins unter Nationaltrainer Julian Nagelsmann. Diese Rolle möchte er auch behalten. "Für mich ist es ein Privileg, in der Nationalmannschaft sein zu dürfen, und ich möchte der Mannschaft helfen. Lange war das noch im Hintergrund, auf der Bank. Im Moment ist es auf dem Platz", sagte Baumann. 

"Wenn Marc wieder im Verein spielt und zurückkehrt, dann werde ich ihn unterstützen und jede Trainerentscheidung mittragen. Im Moment sagt aber der Perfektionist und Sportler in mir: Es macht mir richtig Spaß, und ich will gerne noch mehr Länderspiele sammeln." Er habe "natürlich großen Gefallen daran gefunden, für die DFB-Elf im Tor zu stehen. Aber ich werde mich nie querstellen und den Erfolg der Mannschaft gefährden. Da bleibe ich mir treu." (dpa)

