Baumgart über Kniat: "Wenn er mit meiner Frau telefoniert.."

Vor einem Jahr fliegt Union Berlin gegen Bielefeld aus dem DFB-Pokal. Am Mittwoch will sich der Bundesligist revanchieren. Vor dem Duell geht es plötzlich auch um die Frau des Union-Trainers.

Berlin. Das Pokal-Duell zwischen dem 1. FC Union Berlin und Arminia Bielefeld ist auch ein Aufeinandertreffen zweier Freunde und ehemaliger Weggefährten. Vier Jahre hatten Union-Coach Steffen Baumgart und DSC-Trainer Mitch Kniat in Paderborn zusammengearbeitet. Der Kontakt ist nie abgerissen.

"Ich bin mir sicher, dass er nicht mit meiner Frau telefoniert, sondern, dass wir insgesamt einen engen Austausch haben. Wenn er mit meiner Frau telefoniert, dann geht es um organisatorische Dinge und nicht darum, wie wir Fußballspielen. Ich bin mir relativ sicher, dass meine Frau da nicht der richtige Ansprechpartner wäre", sagte Baumgart vor dem Flutlichtspiel am Mittwoch (20.45 Uhr) und reagierte damit auf Kniats Aussage vom Vortag.

Der Bielefelder Trainer hatte Baumgart als Vorbild bezeichnet, auf das er sich immer verlassen könne. "Wenn ich den heute anrufe und ich frage nach irgendwas von Union Berlin, dann ist das einen Tag später bei mir zu Hause. Wenn er mir irgendwas sagt oder seine Frau mir irgendwas sagt, ist es sofort geritzt", berichtete der 39-Jährige weiter.

Stürmer Ilic wieder fit

Im Stadion An der Alten Försterei muss die Männerfreundschaft kurz ruhen. Union Berlin will seine Pokal-Schmach aus dem Vorjahr vergessen machen und sich für das bittere 0:2 in der zweiten Runde revanchieren. "Wir sind ein Erstligist, wir spielen zu Hause, wir spielen vor heimischer Kulisse, 20.45 Uhr, geile Stimmung und da geht es nur um eins", gab Baumgart die Marschroute vor.

Stürmer Andrej Ilic steht den Köpenickern dabei wieder zur Verfügung. Vergangene Woche hatte der Stürmer über Unwohlsein geklagt und die Partie in Bremen nach 29 Minuten abgebrochen. In der Kabine hatte er sich anschließend übergeben. "Er hat heute die komplette Einheit gemacht und es sah gut aus, also gehen wir davon aus, dass er morgen spielen kann", berichtete Baumgart. (dpa)