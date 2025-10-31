Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bayer-Coach vor Topspiel: "Keine Mannschaft unschlagbar"

Selbstbewusst nach München: Leverkusens Coach Kasper Hjulmand
Selbstbewusst nach München: Leverkusens Coach Kasper Hjulmand Bild: Marius Becker/dpa
Selbstbewusst nach München: Leverkusens Coach Kasper Hjulmand
Selbstbewusst nach München: Leverkusens Coach Kasper Hjulmand Bild: Marius Becker/dpa
1. Bundesliga
Bayer-Coach vor Topspiel: "Keine Mannschaft unschlagbar"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rekordjagd bei den Rekord-Bayern: Die seit 37 Bundesligaspielen auswärts ungeschlagenen Leverkusener wollen beim Rekordmeister gar gewinnen. Für unbesiegbar hält Bayer-Coach Hjulmand die Bayern nicht.

Leverkusen.

Selbstbewusst und nur ein bisschen beeindruckt von der Stärke Bayern Münchens geht Ex-Meister Bayer Leverkusen in das Bundesliga-Duell mit dem Rekordmeister. "Wir fahren nach München, um ein Super-Spiel zu machen", sagte Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei den Bayern. "Wir sind bereit für eine Top-Leistung, die wir brauchen werden, um ein Ergebnis zu erzielen."

Trotz der beeindruckenden Siegesserie der Bayern zum Saisonstart ist Hjulmand fest davon überzeugt, den Tabellenführer als erstes Team überhaupt in dieser Saison besiegen zu können. "Keine Mannschaft ist unschlagbar. Ich gehe nie in ein Spiel mit dem Gedanken, dass der Gegner nicht zu schlagen ist", sagte der Däne weiter. "Ich denke, dass man immer gewinnen kann."

Die Bayern haben alle 14 Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen. Das ist zuvor noch keiner anderen deutschen Mannschaft gelungen. Leverkusen indes ist auch auf dem Weg zu einem Europarekord. Den Bundesligarekord mit 37 ungeschlagenen Auswärtsspielen am Stück hat die Werkself bereits. 

Als Lehre aus dem heftigen 2:7 in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain will Hjulmand sein Team bei den Bayern kompakter und entschlossener sehen. "Wenn wir pressen, müssen wir sehr gut darin sein", sagte der Nachfolger des bereits nach zwei Spieltagen beurlaubten Erik ten Hag. Unter Hjulmand gaben die Leverkusener anschließend in der Bundesliga nur beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbacher Punkte ab. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:47 Uhr
5 min.
Kompanys Warnung vor Zauberfuß - "Rivalität lebt in Gruppe"
Der Leverkusener Double-Sieg ist beim FC Bayern noch nicht vergessen. (Archivfoto)
Zwischen Jahreshauptversammlung und Champions-League-Gipfel trifft der FC Bayern einen Liga-Rivalen wieder. Gegen den Zauberfuß rückt ein Star in den Fokus, dessen Bayer-Bilanz zuletzt bitter war.
Christian Kunz, Manuel Schwarz und Carsten Lappe, dpa
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
20.10.2025
1 min.
Leverkusen kämpft vor Duell gegen PSG mit Personalsorgen
Hat vor dem Spiel gegen Paris einige Ausfälle in seiner Mannschaft: Kasper Hjulmand. (Archivbild)
Im Champions-League-Spiel gegen Paris muss Leverkusen auf mehrere Spieler verzichten. Trainer Kasper Hjulmand hofft noch auf zwei Rückkehrer.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
17:48 Uhr
2 min.
Polizei: 30 Festnahmen bei Hochrisiko-Spiel in Berlin
Fußballfans verließen das Olympiastadion nach dem Spiel der Hertha gegen Dynamo Dresden unter den kritischen Blicken etlicher Polizisten.
Vor dem Spiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden war die Stimmung gereizt. Nach dem Sieg der Berliner blieb es nach Einschätzung der Polizei dagegen ruhig.
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
Mehr Artikel