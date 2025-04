Bayer-Trainer Alonso verrät Comeback-Plan von Wirtz

Leverkusen hat nach dem Aus im DFB-Pokal wohl kaum mehr Chancen auf einen Titelgewinn in dieser Saison. Doch Trainer Alonso bleibt optimistisch - und hofft auf ein schnelles Comeback von Wirtz.

Leverkusen.

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso hat Hoffnungen auf eine zeitnahe Rückkehr des zuletzt verletzt fehlenden Spielmachers Florian Wirtz gemacht. "Flo macht heute einen Teil des Mannschaftstrainings mit. Der Plan ist, wenn alles gut ist, dass er nächste Woche vielleicht im Kader ist", sagte Alonso.

Wirtz war zuletzt wegen einer Innenbandverletzung ausgefallen. Ein Comeback im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt für den Nationalspieler aber noch zu früh. Edmond Tapsoba soll dagegen bereits an diesem Wochenende wieder im Aufgebot stehen. Der Verteidiger war zuletzt mehrere Wochen wegen einer Oberschenkelverletzung außer Gefecht gesetzt.

Alonso fordert Mentalität

Nach dem Aus im DFB-Pokal gegen Drittligist Arminia Bielefeld fordert Alonso einen Sieg, der die theoretischen Titelchancen in der Meisterschaft am Leben erhalten soll. "Jetzt ist nur Bundesliga. Wir sind in einer interessanten Position für alles", sagte Alonso angesichts von sechs Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München.

"Wir sind jetzt wirklich nur noch auf die Bundesliga fokussiert. Die Situation ist eine andere. Aber nach der Niederlage im Pokal müssen wir weitergehen", betonte der Spanier. In den vergangenen 25 Monaten habe seine Mannschaft viel gewonnen und kaum Rückschläge erlebt.

Es sei der Moment gekommen, "um uns zu beweisen. Hoffentlich haben wir die gleiche Reaktion wie nach dem Champions-League-Aus, als wir gegen Stuttgart ein gutes Spiel gemacht haben, und diese Mentalität brauchen wir für morgen", sagte Alonso.

(dpa)