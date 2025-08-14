Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Bayer-Trainer ernennt Andrich zum neuen Kapitän

Robert Andrich ist neuer Kapitän bei Bayer Leverkusen.
Robert Andrich ist neuer Kapitän bei Bayer Leverkusen. Bild: Fabian Strauch/dpa
Erik ten Hag steht vor seinem Pflichtspieldebüt als Bayer-Coach.
Erik ten Hag steht vor seinem Pflichtspieldebüt als Bayer-Coach. Bild: Federico Gambarini/dpa
Angreifer Amine Adli könnte Bayer Leverkusen im Sommer auch noch verlassen.
Angreifer Amine Adli könnte Bayer Leverkusen im Sommer auch noch verlassen. Bild: Anke Waelischmiller/dpa
1. Bundesliga
Bayer-Trainer ernennt Andrich zum neuen Kapitän
Vor seinem Pflichtspieldebüt als Trainer von Bayer Leverkusen hat Erik ten Hag eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Ein DFB-Nationalspieler wird neuer Kapitän. Doch es droht noch ein Abgang.

Leverkusen.

Robert Andrich wird neuer Kapitän beim Bundesligisten Bayer Leverkusen. Trainer Erik ten Hag ernannte den 30 Jahren alten Fußball-Nationalspieler zum Nachfolger von Torwart Lukas Hradecky, der zur AS Monaco gewechselt ist. 

"Er war schon in der Vorbereitung der natürliche Leader und ist vorangegangen. Robert ist der richtige Typ für diese Aufgabe", sagte ten Hag über Andrich.

 

"Es ist eine Riesenehre für mich", sagte Andrich. Der defensive Mittelfeldspieler wird in dieser Saison erstmals am Freitagabend (18 Uhr/Sky) seine Mitspieler auf das Feld führen. Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach ist zugleich das Pflichtspiel-Debüt für ten Hag als Bayer-Coach.

Medien: Adli vor England-Wechsel

"Wir müssen den richtigen Fokus und Respekt vor dem Gegner haben", sagte der Niederländer, der die Nachfolge des zu Real Madrid gewechselten Xabi Alonso angetreten hat. Dass ten Hag künftig immer wieder an den Erfolgen seines Vorgängers gemessen wird, glaubt der 55-Jährige nicht: "Wir schauen nur nach vorne. Was passiert ist, ist Geschichte und Vergangenheit."

Zudem seien die Voraussetzungen andere, da viele Leistungsträger wie Florian Wirtz, Jonathan Tah, Jeremy Frimpong oder Granit Xhaka den Verein verlassen haben. Nun soll nach Medienberichten auch noch Offensivspieler Amine Adli vor einem Wechsel zum AFC Bournemouth nach England stehen. Doch ten Hag stellte am Donnerstag klar: "Ich möchte alle Spieler behalten." (dpa)

