Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bayerischer Sportpreis: Rummenigge kämpft mit Tränen

Dankte seiner Ehefrau Martina: Karl-Heinz Rummenigge.
Dankte seiner Ehefrau Martina: Karl-Heinz Rummenigge. Bild: Felix Hörhager/dpa
Karl-Heinz Rummenigge (r) wird von Ministerpräsident Markus Söder (l) geehrt.
Karl-Heinz Rummenigge (r) wird von Ministerpräsident Markus Söder (l) geehrt. Bild: Peter Kneffel/dpa
Es gibt eine weitere Ehrung für den langjährigen Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge.
Es gibt eine weitere Ehrung für den langjährigen Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Bild: Lukas Barth/dpa
Dankte seiner Ehefrau Martina: Karl-Heinz Rummenigge.
Dankte seiner Ehefrau Martina: Karl-Heinz Rummenigge. Bild: Felix Hörhager/dpa
Karl-Heinz Rummenigge (r) wird von Ministerpräsident Markus Söder (l) geehrt.
Karl-Heinz Rummenigge (r) wird von Ministerpräsident Markus Söder (l) geehrt. Bild: Peter Kneffel/dpa
Es gibt eine weitere Ehrung für den langjährigen Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge.
Es gibt eine weitere Ehrung für den langjährigen Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Bild: Lukas Barth/dpa
1. Bundesliga
Bayerischer Sportpreis: Rummenigge kämpft mit Tränen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Bayerischen Sportpreis richtet sich Karl-Heinz Rummenigge mit emotionalen Worten an seine Ehefrau. Die Bayern-Ikone positioniert sich klar in der spannenden Münchner Olympia-Frage.

München.

Der langjährige Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat mit einem bewegenden Sportpreis-Auftritt seiner Ehefrau gedankt. "Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen. Danke meiner Frau", sagte der 70-Jährige bei seiner ungewöhnlich emotionalen Rede und kämpfte mit den Tränen. "Sie hat die Familie top gemanagt, mir den Rücken frei gehalten und immer zu mir gestanden."

Prophezeiung am Traualtar

Die Kameras fingen die berührte Ehefrau Martina im Publikum ein, sie legte ihren Zeigefinger auf die Lippen. Rummenigge führte fort, wie glücklich er über die große Familie mit fünf Kindern und acht Enkeln ist. Am Traualtar habe ihm seine Frau fünf Kinder prophezeit, "die kamen der Reihe nach dann auch", erzählte Rummenigge. 

Karl-Heinz Rummenigge (r) wird von Ministerpräsident Markus Söder (l) geehrt.
Karl-Heinz Rummenigge (r) wird von Ministerpräsident Markus Söder (l) geehrt. Bild: Peter Kneffel/dpa
Karl-Heinz Rummenigge (r) wird von Ministerpräsident Markus Söder (l) geehrt.
Karl-Heinz Rummenigge (r) wird von Ministerpräsident Markus Söder (l) geehrt. Bild: Peter Kneffel/dpa

Der frühere Weltklasse-Stürmer war am Wochenende in München von Markus Söder (CSU) mit dem "Persönlichen Preis des Ministerpräsidenten" geehrt worden. Nach seiner aktiven Karriere war Rummenigge von 1991 bis 2002 Vizepräsident des FC Bayern München e.V. und von 2002 bis 2021 Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG. In dieser Zeit feierte der Club seine bislang größten Erfolge.

"Der beste und wichtigste Mitspieler"

"Die Leute machen den Unterschied, die du an deiner Seite hast. Wir hatten immer, das war das große Glück des FC Bayern, fantastische Leute in diesem Club, die den Club auch nach oben gebracht haben", sagte Rummenigge. Den im Publikum sitzenden Ex-Nationalspieler Paul Breitner (74) bezeichnete er als "den besten und wichtigsten Mitspieler, den ich je in einer Fußballmannschaft hatte". Bereits in jungen Jahren habe er von Mitspieler und dem späteren Manager Uli Hoeneß (73) lernen dürfen. 

Klar positionierte sich Rummenigge in der spannenden Frage einer Bewerbung für Olympische Spiele. "Ich glaube, diese zweite Olympiade nach 1972 würde dieser Stadt nochmal einen Auftrieb und Aufschwung geben. Deswegen kann ich wirklich nur wärmstens allen Bürgern empfehlen, mit Pro zu stimmen", sagte der langjährige Nationalspieler. Am 26. Oktober findet in München ein Bürgerentscheid über die Bewerbung der Stadt für Olympische Spiele statt.

Es gibt eine weitere Ehrung für den langjährigen Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge.
Es gibt eine weitere Ehrung für den langjährigen Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Bild: Lukas Barth/dpa
Es gibt eine weitere Ehrung für den langjährigen Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge.
Es gibt eine weitere Ehrung für den langjährigen Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Bild: Lukas Barth/dpa

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
07:20 Uhr
2 min.
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Thomas Lesch
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
29.09.2025
2 min.
Rummenigge zu Woltemade-Poker: VfB hat "Idioten gefunden"
Karl-Heinz Rummenigge spricht über sein Alter.
80 oder 90 Millionen Euro für Nick Woltemade? Das hält Bayerns langjähriger Boss Karl-Heinz Rummenigge für Unsinn - und äußert dies mit klaren Worten.
06:55 Uhr
4 min.
Von "Rooftop" zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel
Neu und doch vertraut: das erste Santos-Album auf Deutsch. (Archivbild)
Nico Santos wagt mit seinem neuen Album "Santos" einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?
Thomas Bremser, dpa
22.09.2025
6 min.
Karl-Heinz Rummenigge wird 70: Und ewig ruft der FC Bayern
Karl-Heinz Rummenigge wird 70.
Karl-Heinz Rummenigge hat "eigentlich keine Wünsche" mehr zum runden Geburtstag. Ein Fußballspiel freilich würde er gerne noch mal spielen. Und er ist mit Uli Hoeneß bei den Bayern noch nicht fertig.
Klaus Bergmann, dpa
Mehr Artikel