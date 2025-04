Bayern-Basketballer wahren Viertelfinal-Chance

In einem Verlängerungs-Krimi gegen Roter Stern Belgrad setzen sich die Basketballer des FC Bayern am Ende knapp durch. Damit lebt die Chance auf das Final Four in der Euroleague weiter.

München. Die Basketballer des FC Bayern haben den Traum vom Final Four in der Euroleague am Leben gehalten. Mit einem 97:93 (84:84, 39:46) nach Verlängerung gegen Roter Stern Belgrad erkämpften sich die Münchner ein zweites Play-In-Spiel. Dort trifft die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert nun am Karfreitag auf Real Madrid.

In einem packenden Duell mit Belgrad hatte es nach regulärer Spielzeit dank eines Last-Minute-Ausgleichs der Serben 84:84 gestanden. Anschließend setzten sich die Bayern verdient durch. Bester Werfer des deutschen Meisters war Devin Booker mit 21 Punkten.

Erst bei einem weiteren Sieg im nächsten Play-In gegen Madrid wären die Bayern für die Viertelfinal-Serie gegen den Hauptrunden-Ersten und Titelkandidaten Olympiakos Piräus qualifiziert. Um das Final Four in Abu Dhabi (23. bis 25. Mai) zu erreichen, müssten die Bayern dann auch noch den Topfavoriten aus dem Weg räumen. (dpa)