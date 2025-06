Bayern-Fans protestieren bei Club-WM gegen FIFA

"Zerschlagt die FIFA!" Diese Forderung stellen Fans des FC Bayern bei der Club-WM. Sie erinnern an den Korruptionsskandal im Weltfußball.

Cincinnati. Fans des FC Bayern haben bei der Club-WM mit einem Banner gegen den Fußball-Weltverband FIFA demonstriert. Beim Eröffnungsspiel der Münchner gegen Auckland City aus Neuseeland war in Cincinnati auf dem Spruchband zu lesen: "Zehn Jahre Baur au Lac - der Weltfußball wird noch schlechter regiert als zuvor! Zerschlagt die FIFA!"

Das Luxushotel Baur au Lac in Zürich war durch den FIFA-Skandal in den medialen Fokus gerückt. Im Mai vor zehn Jahren nahm die Justiz in der Schweiz mehrere FIFA-Funktionäre und Sportmanager unter Bestechungsverdacht fest. Dadurch geriet die Korruption im Weltfußball in die Schlagzeilen. (dpa)