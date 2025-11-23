Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Bayern-Frauen weiter ungeschlagen: 5:1 in Hoffenheim

Fußball
Bayern-Frauen weiter ungeschlagen: 5:1 in Hoffenheim
Der FC Bayern und der VfL Wolfsburg geben sich in der Frauen-Bundesliga keine Blöße. Beide Dauerrivalen feiern vor der Länderspielpause einen Sieg.

Leipzig/Sinsheim.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München bleiben in der Bundesliga ungeschlagen. Der Meister und Spitzenreiter setzte sich am elften Spieltag mit 5:1 (1:1) bei der TSG Hoffenheim durch. Verfolger VfL Wolfsburg setzte seinen Siegeszug auf fremden Plätzen auch ohne seine beiden verletzten Torjägerinnen Alexandra Popp und Lineth Beerensteyn fort und gewann bei RB Leipzig mit 3:1 (2:0).

Die Münchnerinnen gerieten zwar bei der TSG, die unter der Woche Trainer Theororos Dedes durch Interimscoach Thomas Johrden ersetzt hatte, durch ein Elfmetertor von Valesca Ampoorter (10. Minute) in Rückstand. Europameisterin Georgia Stanway (30.). Alara Sehitler (49.), Momoto Tanikawa (56. und 74.) und Arianna Caruso (80.) trafen jedoch für die überlegenen Gäste. 

Bayern-Frauen ohne Schüller

Dabei mussten die Bayern-Frauen auf Nationalstürmerin Lea Schüller verzichten, die aus privaten Gründen auch der DFB-Auswahl für die beiden Nations-League-Finals gegen Spanien absagte. Die im ersten Durchgang starken Hoffenheimerinnen spielten lange in Unterzahl, da Lisann Kaut kurz vor dem Wechsel Gelb-Rot gesehen hatte. In der Tabelle liegt München weiter sechs Punkte vor Wolfsburg.

Für den VfL erzielten Cora Zicai (14.), Kessya Bussy (27.) und Svenja Huth (84.) bei einem Gegentreffer durch Delice Boboy (42.) die Tore in Leipzig. Es war der fünfte Sieg im sechsten Auswärtsspiel der Saison. (dpa)

