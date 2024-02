Bayern-Frauen wieder an der Tabellenspitze

Eine knappe Woche nach dem Aus in der Champions League zeigen sich die Frauen des FC Bayern in der Bundesliga souverän. Der SC Freiburg muss dieses Mal mächtig einstecken.

München. Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den Ausrutscher des VfL Wolfsburg genutzt und sich in der Bundesliga wieder an die Spitze gesetzt.

Der Titelverteidiger gewann zum Abschluss des Rückrunden-Auftakts mit 4:0 (2:0) gegen den SC Freiburg. Die Tore für das Team von Trainer Alexander Straus erzielten Neuzugang Linda Sembrant (7. Minute), Lea Schüller (19.), Linda Dallmann (58.) und Katharina Naschenweng (60.).

Die Wolfsburgerinnen hatten am Vortag nur 1:1 bei Bayer Leverkusen gespielt. In der Tabelle liegen die Münchnerinnen nun einen Punkt vor ihrem Dauerrivalen. Beim Hinspiel zum Saisonauftakt in Freiburg hatte sich der FC Bayern mit einem 2:2 begnügen müssen. Dieses Mal war der Favorit dem SC klar überlegen und hätte noch höher gewinnen können.

In der Meisterschaft läuft weiter vieles auf einen neuerlichen Zweikampf zwischen Wolfsburg und München hinaus. Zum Duell zwischen den beiden Spitzenteams kommt es am 17. Spieltag (22. bis 25. März) in Wolfsburg. Allerdings treten die VfL-Frauen zuvor am kommenden Sonntag gegen das Team von Eintracht Frankfurt an, das als Dritter nur noch drei Punkte Rückstand auf das Team aus Niedersachsen hat. (dpa)