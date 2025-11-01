Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lea Schüller erzielt einen Doppelpack. (Archivbild)
Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Lea Schüller erzielt einen Doppelpack. (Archivbild)
Lea Schüller erzielt einen Doppelpack. (Archivbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Fußball
Bayern-Fußballerinnen bauen gegen Essen Serie aus
Tabellenschlusslicht Essen kann bei Liga-Primus FC Bayern nur kurz überraschen. Am Ende setzt sich der Doublesieger souverän durch. Eine Spielerin feiert gegen den Ex-Club ein besonderes Jubiläum.

München.

Die Fußballerinnen des FC Bayern bleiben in der Fußball-Bundesliga das Maß der Dinge. Mit dem 4:1 (3:1)-Heimsieg gegen den sieglosen Tabellenletzten SGS Essen bauten die Münchnerinnen eine Serie von nunmehr 26 Liga-Spielen ohne Niederlage aus. Es war der siebte Saisonsieg am achten Spieltag.

Zwar konnten die Essenerinnen, die in dieser Saison bislang erst einen Punkt holen konnten, früh durch einen sehenswerten Distanzschuss von Ramona Maier (2. Minute) in Führung gehen. Aber noch vor der Pause drehten die FCB-Spielerinnen die Partie. Den Ausgleich erzielte die Ex-Essenerin Lea Schüller (16.) - es war ihr 100. Tor im Bayern-Dress.

Zweimal verhindert der Pfosten eine höhere Niederlage

Wenig später markierte Pernille Harder (20.) die Führung, dann traf erneut Schüller (45.+1). In der zweiten Hälfte hatten die überlegenen Gastgeberinnen weitere hochkarätige Chancen. Doch der Pfosten bewahrte Essen zunächst vor einem höheren Rückstand, ehe Linda Dallmann (88.) zum 4:1-Endstand traf. (dpa)

