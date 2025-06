Bayern-Gegner Auckland City: Club-WM als Kostenfalle

Der Amateurclub Auckland City FC ist krasser Außenseiter bei der Club-WM. Die weite Reise zum Turnier in die USA bringt den Auftaktgegner des FC Bayern finanziell in die Bredouille.

Für Bayern Münchens Auftaktgegner Auckland City FC wird die mit vielen Millionen dotierte Club-WM womöglich sogar zum Zuschussgeschäft. Mit knapp 3,6 Millionen Dollar erhält der kleine Verein aus Neuseeland nur gut ein Zehntel des Startgelds, das der deutsche Fußball-Meister kassiert - und muss das meiste davon an den Nationalverband abtreten, der das Geld an die Clubs der heimischen Liga verteilt. Abzüglich der Kosten für die Reise zum Turnier in die USA könnte bei Auckland City sogar ein finanzielles Minus übrig bleiben.