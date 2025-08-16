Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bayern gewinnen Supercup - VfB schließt Akte Woltemade

Nick Woltemade scheiterte in Hälfte eins an Manuel Neuer (r).
Nick Woltemade scheiterte in Hälfte eins an Manuel Neuer (r). Bild: Tom Weller/dpa
Nick Woltemade scheiterte in Hälfte eins an Manuel Neuer (r).
Nick Woltemade scheiterte in Hälfte eins an Manuel Neuer (r). Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Bayern gewinnen Supercup - VfB schließt Akte Woltemade
Christoph Lother und Kristina Puck, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dank Kane und Diaz holen die Münchner den ersten Titel der Saison. Woltemade steht im Duell zwischen Noch- und Wunsch-Verein im Fokus - und vergibt seine Chancen. Die VfB-Bosse äußern sich deutlich.

Stuttgart.

Die Bayern rissen die Arme hoch und feierten ihren ersten Titel der Saison, als Nick Woltemade zu Boden sank und sich das Haarband vom Kopf riss. Der Stuttgarter Profi und Wunschstürmer der Münchner kassierte beim Franz-Beckenbauer-Supercup mit dem VfB nicht nur eine 1:2 (0:1)-Niederlage gegen den deutschen Rekordmeister. Er muss sich auch seinen gewünschten Wechsel zum FC Bayern zumindest für diesen Sommer vermutlich abschminken.

Die Bayern verloren ganz offensichtlich den Transferpoker um Woltemade - gewannen aber den ersten Titel der Saison. Er sei "schon sehr stolz", sagte Mittelfeld-Antreiber Joshua Kimmich bei Sat.1: "Natürlich ging es heute um einen Titel, aber auch darum zu zeigen, dass wir da sind." Kapitän Manuel Neuer meinte bei Sky: "Man hat keine Müdigkeit gespürt. Wir können ein bisschen cleverer sein am Ende, aber letztendlich können wir happy sein."

Stürmerstar Harry Kane (18. Minute) und 70-Millionen-Einkauf Luis Diaz (77.) trafen vor 60.000 Zuschauern für die Bayern. Auf der Gegenseite verhinderte Torwart Neuer mit einer überragenden Parade gegen Woltemade den zwischenzeitlichen Stuttgarter Ausgleich (24.). Der 23-Jährige, an diesem Abend besonders im Fokus, schlug die Hände über dem Kopf zusammen. In der 74. Minute vergab er eine weitere gute Gelegenheit. 

Der 1:2-Anschlusstreffer durch Jamie Leweling (90.+4) kam für die Stuttgarter zu spät. "Wir können stolz auf uns sein. Wir haben das Spiel eng gestaltet, aber am Ende hat es nicht gereicht", sagte Nationalspieler Angelo Stiller.

Wehrle: "Akte ist geschlossen"

Die Causa Woltemade ist seit Wochen Dauerthema auf dem Transfermarkt. Vor dem Anpfiff räumten es die VfB-Bosse zumindest aus ihrer Sicht aber ab. Der Angreifer spiele auch diese Saison für den DFB-Pokalsieger, erklärten sie unisono. "Die Akte ist geschlossen", sagte Vorstandschef Alexander Wehrle. "Das Thema ist vom Tisch", erklärte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund wies zwar darauf hin, dass die Wechselfrist erst in gut zwei Wochen endet. Es scheint allerdings so, als müssten sich sowohl die Münchner als auch Woltemade von ihrem Wunsch, schon diesen Sommer zusammenzufinden, verabschieden.

Nick Woltemade (l) sah sich in Zweikämpfen oft Dayot Upamecano gegenüber.
Nick Woltemade (l) sah sich in Zweikämpfen oft Dayot Upamecano gegenüber. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Nick Woltemade (l) sah sich in Zweikämpfen oft Dayot Upamecano gegenüber.
Nick Woltemade (l) sah sich in Zweikämpfen oft Dayot Upamecano gegenüber. Bild: Bernd Weißbrod/dpa

Jaquez patzt - Kane trifft

Auf dem Rasen hingegen gab der Meister zunächst klar den Ton an. Leon Goretzka kam schon in den ersten fünf Minuten zu zwei Abschlüssen. Nach knapp 20 Minuten nutzte Kane einen dicken Patzer der VfB-Defensive zur Führung. Verteidiger Luca Jaquez wehrte den Ball an der Strafraumgrenze direkt vor die Füße des Engländers ab - und der traf flach ins linke Eck.

Mitte der ersten Halbzeit kamen die Stuttgarter und auch Woltemade besser ins Spiel. Der Angreifer hatte gegen seinen im Zweikampf alles andere als zimperlichen Bewacher Dayot Upamecano zunächst einen schweren Stand, dann aber plötzlich das 1:1 auf dem Fuß. Aus kurzer Distanz scheiterte er an Neuer, der zuvor schon einmal gegen Josha Vagnoman zur Stelle war.

Konrad Laimer (26.), erneut Goretzka (34.) und Michael Olise (38.) vergaben weitere Gelegenheiten für die Gäste. Auch der VfB hatte in der insgesamt sehr unterhaltsamen Partie nun aber die eine oder andere gute Offensivaktion.

Harry Kane (l) jubelt über das 1:0.
Harry Kane (l) jubelt über das 1:0. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Harry Kane (l) jubelt über das 1:0.
Harry Kane (l) jubelt über das 1:0. Bild: Bernd Weißbrod/dpa

Bayerns Stareinkauf Diaz trifft per Kopf

Den zweiten Durchgang eröffnete Stuttgarts Deniz Undav mit einem Freistoß über das Tor (50.). Zwei Minuten später hätte Bayerns Olise den Ball bei einem Konter besser zum neuen Teamkollegen Diaz quergelegt, blieb stattdessen aber mit einem Schuss hängen. Die Partie, in der Sebastian Hoeneß zum 100. Mal in einem Pflichtspiel als VfB-Coach an der Seitenlinie stand, wurde hitziger.

In der 63. Minute verhinderte Stuttgarts Torwart Fabian Bredlow, der erneut den angeschlagenen Stammkeeper Alexander Nübel vertrat, gegen Kane den vorzeitigen K.o. der Schwaben. Nachdem Woltemade per Kopf (74.) und Leweling gegen den erneut stark reagierenden Neuer (75.) das 1:1 verpassten, machte Diaz für die Münchner alles klar. Die Starverpflichtung vom FC Liverpool traf nach einer Flanke des emsigen Serge Gnabry per Kopf zum Bayern-Titel. Lewelings Treffer änderte am Erfolg der Bayern nichts mehr. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
12:21 Uhr
4 min.
Erster Bayern-Titel: Kein Woltemade, aber Díaz liefert schon
Stand beim Supercup im Fokus: Stuttgarts Stürmer Nick Woltemade.
Nick Woltemade müssen sich die Münchner offenbar abschminken. Dafür trifft ein Stareinkauf direkt zum Einstand. Eine Woche vor dem Ligastart liefert der Supercup in Stuttgart Erkenntnisse.
Christoph Lother und Kristina Puck, dpa
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
15.08.2025
5 min.
Das Nick-Woltemade-Spiel - "Nichts anfachen"
Nick Woltemade würde dem VfB Stuttgart am liebsten schon jetzt den Rücken kehren.
Meister gegen Pokalsieger: Der erste (kleine) Titelkampf der Saison liefert meistens Fingerzeige vor dem Start der Bundesliga. Personalien überstrahlen den Süd-Schlager Stuttgart gegen Bayern.
Klaus Bergmann, Christoph Lother und Manuel Schwarz, dpa
Mehr Artikel