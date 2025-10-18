Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Bayern gewinnt Topspiel gegen BVB - Verfolger-Trio siegt

Trifft schon wieder: Harry Kane
Trifft schon wieder: Harry Kane Bild: Sven Hoppe/dpa
Christoph Baumgartner mit einer Herz-Geste nach seinem Führungstor für Leipzig
Christoph Baumgartner mit einer Herz-Geste nach seinem Führungstor für Leipzig Bild: Jennifer Brückner/dpa
Die Leverkusener Spieler jubeln über die frühe Führung gegen Mainz
Die Leverkusener Spieler jubeln über die frühe Führung gegen Mainz Bild: Torsten Silz/dpa
Der Ex-Wolfsburger Tiago Tomas verzichtete auf exzessiven Jubel nach seinem Tor gegen den VfL
Der Ex-Wolfsburger Tiago Tomas verzichtete auf exzessiven Jubel nach seinem Tor gegen den VfL Bild: Swen Pförtner/dpa
Bayern gewinnt Topspiel gegen BVB - Verfolger-Trio siegt
Bayern München bleibt auch nach dem Duell mit Borussia Dortmund ohne Punktverlust. RB Leipzig, der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen erledigen zuvor ihre Hausaufgaben.

Berlin.

Der FC Bayern München hat das Gipfeltreffen der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund gewonnen und seinen Vorsprung in der Tabelle weiter ausgebaut. Der deutsche Rekordmeister siegte im Heimspiel gegen den bislang ärgsten Verfolger dank der Treffer von Torjäger Harry Kane (22. Minute) und Michael Olise (79.) verdient mit 2:1 (1:0). Der eingewechselte Julian Brandt konnte für den BVB nur noch verkürzen (84.).

Nach dem elften Pflichtspielsieg in der Saison haben die Bayern nun bereits fünf Punkte Vorsprung auf Platz zwei. Der BVB rutschte nach der ersten Liga-Niederlage auf Rang vier ab. Neuer Zweiter ist RB Leipzig, der zu Hause gegen Aufsteiger Hamburger SV mit 2:1 (1:0) gewann. 

Pokalsieger VfB Stuttgart gewann beim enttäuschenden VfL Wolfsburg mit 3:0 (1:0) und ist nun Dritter. Ex-Meister Bayer Leverkusen setzte sich ebenfalls auswärts beim FSV Mainz 05 mit 4:3 (3:1) durch und liegt zwei Punkte hinter Leipzig auf Rang fünf. Am Abend (18.30 Uhr/Sky) stehen sich die noch ungeschlagenen Bayern und Dortmunder im direkten Duell gegenüber. 

Im Tabellenkeller holte der 1. FC Heidenheim trotz eines zweimaligen Rückstandes noch ein 2:2 (0:0) gegen Werder Bremen. Ebenfalls zur Punkteteilung kam es beim 1:1 (0:0) zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Augsburg.

Doppelpack für Baumgartner 

Nach anfänglichen Problemen erlöste Christoph Baumgartner (45./50.) die Leipziger mit einem Doppelpack gegen tapfer kämpfende Hamburger, die durch Albert Sambi Lokonga (48.) zwischenzeitlich ausgleichen konnten. 

Ausgerechnet der Ex-Wolfsburger Tiago Tomas (35.) brachte Stuttgart beim VfL per Kopfballtreffer in Führung. Die Nationalspieler Maximilian Mittelstädt (55.) und Angelo Stiller (80.) erhöhten in der zweiten Hälfte für den VfB.

Kölns Schottingstar trifft erneut

In Mainz waren die Gäste aus Leverkusen etwas effektiver und gewannen durch Tore von Doppelpacker Alejandro Grimaldo (11., Foulelfmeter/45.+3), Christian Kofane (24.) und Martin Terrier (87.). Für Mainz trafen Jae-Sung Lee (34.), Nadiem Amiri (71./Foulelfmeter) und Armindo Sieb (90.).

Die Bremer gingen in Heidenheim durch Tore von Marco Grüll (50.) und Jens Stage (69.) zweimal in Führung. Der FCH glich durch Stefan Schimmer (67.) und Jonas Föhrenbach (83.) jeweils aus. 

In Köln entwickelte sich eine muntere zweite Halbzeit, in der Kölns eingewechselter Shootingstar Said El Mala (76.) die Augsburger Führung durch Fabian Rieder (54.) egalisierte. (dpa)

