Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bayern glauben an Comeback von Musiala und Co. in Hinrunde

Jamal Musiala (links) und Alphonso Davies fehlen dem FC Bayern derzeit verletzt. (Archivfoto)
Jamal Musiala (links) und Alphonso Davies fehlen dem FC Bayern derzeit verletzt. (Archivfoto) Bild: Sven Hoppe/dpa
Jamal Musiala (links) und Alphonso Davies fehlen dem FC Bayern derzeit verletzt. (Archivfoto)
Jamal Musiala (links) und Alphonso Davies fehlen dem FC Bayern derzeit verletzt. (Archivfoto) Bild: Sven Hoppe/dpa
1. Bundesliga
Bayern glauben an Comeback von Musiala und Co. in Hinrunde
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bayern starten makellos in die Saison, obwohl Stars wie Musiala und Davies verletzt ausfallen. Bei den beiden und auch einem Abwehrspieler gibt Sportchef Eberl nun ein Update.

München.

Der FC Bayern bekommt möglicherweise noch in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga seine Stars Jamal Musiala und Alphonso Davies zurück. Auch der ebenfalls lange verletzte Abwehrspieler Hiroki Ito könnte noch in 2025 ein Comeback beim Rekordmeister auf dem Feld geben. Das zumindest prognostizierte Max Eberl. Der Sportvorstand sagte in einem Sky-Interview: "Wir haben die Hoffnung, dass alle drei in diesem Jahr noch auf dem Platz stehen können. Ohne dass wir da irgendeinen Druck machen, denn das sind alles drei langwierige Verletzungen, schwerwiegende Verletzungen."

Eberl schilderte, dass ihn die Entwicklungen bei den Reha-Maßnahmen bei dem Trio optimistisch stimmen und "ernsthaft Hoffnung" machen, wie er wiederholte. DFB-Nationalspieler Musiala (22) fällt wegen eines bei der Club-WM erlittenen Wadenbeinbruchs aus, Davies (24) laboriert an den Folgen eines Kreuzbandrisses. Ito (26) kann wegen eines Mittelfußbruches nicht spielen.

Freitagabendspiel gegen Bremen

Die Münchner haben einen blendenden Saisonstart hingelegt und bislang alle Spiele in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal gewonnen. Am heutigen Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) empfängt die Mannschaft von Coach Vincent Kompany in der heimischen Allianz Arena den SV Werder Bremen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
1 min.
Bauchmuskelverletzung: Bayern vorerst ohne Guerreiro
Raphaël Guerreiro verletzte sich gegen den HSV an den Rippen.
Raphaël Guerreiro kann beim FC Bayern viele Positionen spielen. In einem nicht allzu üppig besetzten Kader ist dies wertvoll. Nun fällt der Routinier aber vorerst aus.
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
23.09.2025
1 min.
Bayerns Ersatztorwart Urbig fällt verletzt aus
Ersatztorwart Jonas Urbig muss wegen einer Adduktorenblessur passen. (Archivfoto)
Der FC Bayern hat derzeit einige Ausfälle in der Defensive zu verzeichnen. Nun muss auch ein Torwart pausieren.
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
Mehr Artikel