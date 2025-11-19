Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bayern-Juwel Karl trifft weiter - Wann geht's zu Nagelsmann?

Julian Nagelsmann hat WM-Kandidaten im U21-Kader.
Julian Nagelsmann hat WM-Kandidaten im U21-Kader. Bild: Christian Charisius/dpa
Die deutsche U21 jubelt in Georgien über den nächsten Sieg.
Die deutsche U21 jubelt in Georgien über den nächsten Sieg. Bild: Artur Stabulnieks/dpa
Lennart Karl (vorne) und Kapitän Tom Bischof sind Leistungsträger der U21-Nationalmannschaft.
Lennart Karl (vorne) und Kapitän Tom Bischof sind Leistungsträger der U21-Nationalmannschaft. Bild: Artur Stabulnieks/dpa
Julian Nagelsmann hat WM-Kandidaten im U21-Kader.
Julian Nagelsmann hat WM-Kandidaten im U21-Kader. Bild: Christian Charisius/dpa
Die deutsche U21 jubelt in Georgien über den nächsten Sieg.
Die deutsche U21 jubelt in Georgien über den nächsten Sieg. Bild: Artur Stabulnieks/dpa
Lennart Karl (vorne) und Kapitän Tom Bischof sind Leistungsträger der U21-Nationalmannschaft.
Lennart Karl (vorne) und Kapitän Tom Bischof sind Leistungsträger der U21-Nationalmannschaft. Bild: Artur Stabulnieks/dpa
Fußball
Bayern-Juwel Karl trifft weiter - Wann geht's zu Nagelsmann?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Hype um Lennart Karl oder Said El Mala hält an. U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo bremst bei den beiden Bundesliga-Novizen. Und er sagt, warum er keine Angst hat, seine Besten zu verlieren.

Tiflis.

Bundestrainer Julian Nagelsmann durfte sich freuen, dass WM-Kandidaten aus der U21-Nationalmannschaft beim Kampf um das EM-Ticket wieder wichtige Rollen einnahmen. Der Höhenflug von Bayern-Juwel Lennart Karl ging mit dem nächsten Treffer weiter, Nicolo Tresoldi demonstrierte seine Torjägerqualitäten, Kapitän Tom Bischof überzeugte nach seinem Dreierpack auch beim nächsten Pflichtsieg - und der schon mal zum A-Team beorderte Said El Mala glänzte in ungewohnter Manier.

Di Salvo will keine Bremse sein

"Ich bremse bestimmt niemanden, weil jeder so seinen Weg gehen soll", sagte U21-Nationalcoach Antonio Di Salvo. "Ich habe ehrlicherweise keine Angst, sie alle zu verlieren. Wenn das so sein sollte, dann freue ich mich für jeden einzelnen Spieler, der es noch oben schafft."

Die deutsche U21 jubelt in Georgien über den nächsten Sieg.
Die deutsche U21 jubelt in Georgien über den nächsten Sieg. Bild: Artur Stabulnieks/dpa
Die deutsche U21 jubelt in Georgien über den nächsten Sieg.
Die deutsche U21 jubelt in Georgien über den nächsten Sieg. Bild: Artur Stabulnieks/dpa

Bayern-Shootingstar Karl leitete das 2:0 (1:0) gegen Georgien mit dem wichtigen Führungstor am Dienstag ein. Der immer wieder mit der italienischen Nationalmannschaft in Verbindung gebrachte Tresoldi vom FC Brügge erhöhte auf 2:0. In der Tabelle der EM-Qualifikationsgruppe bedeutet das aber weiter nur Rang zwei hinter Griechenland, gegen das am 31. März das programmierte Endspiel um den Gruppensieg naht. Im neuen Jahr geht es vier Tage zuvor erst mal mit einem Heimspiel gegen Nordirland weiter.

Beispiel Woltemade

Di Salvo blickt auf ein positives 2025 zurück, in dem nicht viel zum EM-Titel gefehlt hatte. "Ich denke, dass es ein gutes Jahr war. Wir standen im EM-Finale und ich glaube, dass sich viele Spieler auch entwickelt haben", sagte der 46-Jährige. Das Paradebeispiel ist Nick Woltemade. Der U21-Anführer der EM im Sommer trumpfte zuletzt als wichtiger Torschütze unter Nagelsmann auf. Wer folgt? Karl? El Mala? Oder jemand ganz anderes?

Di Salvo bremste beim Hype um seine beiden Bundesliga-Novizen. Sowohl Karl als auch El Mala hätten noch Luft nach oben, sagte der Nationalcoach. Das hätte auch das Spiel in Tiflis wieder gezeigt, in dem den beiden längst nicht alles gelingen wollte. Dass dann El Mala per Kopf als Vorbereiter glänzte, überraschte diesen selbst. "Ich bin gar nicht dafür gemacht eigentlich, mit dem Kopf Bälle zu verlängern", sagte der Kölner bei Sat.1. "Heute hat es geklappt, darüber bin ich glücklich."

Kurzes Sprungbrett

Während der 19-Jährige noch auf seinen ersten Treffer für die U21 wartet, traf Karl in zwei Spielen dreimal. "Insgesamt können wir froh sein, dass wir in Deutschland so einen Jungen haben mit so einer Qualität", sagte Di Salvo. Darüber darf sich auch Nagelsmann freuen. "Das Sprungbrett zur A-Nationalmannschaft ist kurz, die Teams sind nah beieinander", sagte U21-Kapitän Bischof.

Lennart Karl (vorne) und Kapitän Tom Bischof sind Leistungsträger der U21-Nationalmannschaft.
Lennart Karl (vorne) und Kapitän Tom Bischof sind Leistungsträger der U21-Nationalmannschaft. Bild: Artur Stabulnieks/dpa
Lennart Karl (vorne) und Kapitän Tom Bischof sind Leistungsträger der U21-Nationalmannschaft.
Lennart Karl (vorne) und Kapitän Tom Bischof sind Leistungsträger der U21-Nationalmannschaft. Bild: Artur Stabulnieks/dpa

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
17.11.2025
3 min.
Dreierpacker Bischof: So hilft mir die U21 für den FC Bayern
Tom Bischof (l) hatte gegen Malta hatte Spaß im Zusammenspiel mit Lennart Karl.
Beim Jahres-Finale der U21 will Bayern-Jungstar Tom Bischof nach dem gemeinsamen Torfest mit Lennart Karl auch in Georgien vorangehen. Der 20-Jährige spricht über seine Chancen bei Julian Nagelsmann.
09:13 Uhr
4 min.
Duell gegen den alten Rivalen von Alba Berlin wird zum nächsten „Vier-Punkte-Spiel“ für die Niners Chemnitz
Im Mai und Juni 2024 lieferten sich Alba Berlin und die Niners Chemnitz packende Duelle in den Playoffs. Hier kämpfen Louis Olinde und Kevin Yebo um den Ball. Olinde ist in diesem Sommer von Berlin nach Manresa gewechselt, Yebo ist seit März 2025 zurück in Chemnitz und hier der Unterschiedsspieler.
Das 105:94 am Dienstag im Eurocup in Trento war Balsam für die Seele der Chemnitzer Basketballer – ein Befreiungsschlag war es aber nicht. Denn es braucht endlich mehr Konstanz. Die hat der nächste Gegner aus Berlin gefunden.
Thomas Reibetanz
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
20:28 Uhr
3 min.
Höhenflug von Bayerns Karl hält an: U21 siegt in Georgien
Der Höhenflug von Lennart Karl (Mitte) geht weiter.
Lennart Karl ist bei seinem steilen Aufstieg nicht zu stoppen. Gegen Georgien trifft das Bayern-Juwel erneut. Der Weg zur EM-Endrunde bleibt für die deutsche U21 aber eine Herausforderung.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel