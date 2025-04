Bayern-Keeper Neuer arbeitet weiter am Comeback

Seit März wird der verletzte Manuel Neuer beim FC Bayern von Jonas Urbig vertreten. Wann kann der Weltklassetorwart wieder zurückkommen?

München.

Torwart Manuel Neuer hat am Ostermontag eine Extraschicht beim FC Bayern eingelegt. Der 39-Jährige absolvierte am eigentlich freien Tag zusammen mit Verteidiger Dayot Upamecano (Knie) und Ersatzkeeper Daniel Peretz eine individuelle Einheit an der Säbener Straße.