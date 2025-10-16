Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Bayern-Leader Kimmich begeistert selbst BVB-Coach Kovac

Beifall für den Gegner: BVB-Coach Kovac ist Fan von Bayern-Profi Kimmich
1. Bundesliga
Bayern-Leader Kimmich begeistert selbst BVB-Coach Kovac
Vor dem Topspiel lobt BVB-Coach Kovac den Bayern-Kapitän Kimmich: "Der beste Mittelfeldspieler, den Deutschland hat." Was Kimmich für ihn besonders macht.

Dortmund.

Bei Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich kommt selbst BVB-Coach Niko Kovac immer noch ins Schwärmen. Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund lobte Kovac Kimmich in den höchsten Tönen. "Ich will niemandem etwas Böses, aber das ist schon der beste Mittelfeldspieler, den Deutschland hat", sagte der Dortmund-Coach über den 30 Jahre alten Führungsspieler der Bayern.

Joshua Kimmich war unter dem damaligen Bayern-Coach Niko Kovac einer der wichtigsten Spieler
In seiner Zeit als Trainer des Rekordmeisters 2018/2019 war Kimmich einer der wichtigsten Spieler für Kovac. "Ich kann über den Jo nur Positives sagen. Er gibt von der ersten Sekunde an immer alles", meinte Kovac. Kimmichs spielerische Klasse bringe aber mitunter auch ein Problem mit, meinte Kovac: "Er kann einfach zu viele Positionen spielen." In der Nationalmannschaft musste Kimmich zuletzt wieder auf der von ihm eher ungeliebten Rechtsverteidigerposition ran. (dpa)

