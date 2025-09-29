Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Bayern-Meisterinnen besiegt wackeren Regionalligisten BVB

Fußball
Bayern-Meisterinnen besiegt wackeren Regionalligisten BVB
Trotz starker Unterstützung im Stadion Rote Erde scheitern Dortmunds Fußballerinnen bei ihrer Pokal-Premiere. Dennoch überzeugen sie gegen den zwei Ligen höher spielenden Topgegner.

Dortmund.

Die Fußballerinnen von Borussia Dortmund haben die Sensation verpasst, sich aber achtbar gegen den deutschen Meister und Pokal-Titelverteidiger FC Bayern München geschlagen. Bei ihrer Premiere in der 1. Runde des DFB-Pokals unterlag der Regionalligist den haushohen Favoritinnen nur mit 0:2 (0:2). Die dänische Nationalspielerin Pernille Harder (27./33. Minute) sorgte schon vor der Pause mit einem Doppelschlag für den Endstand. 

In der Partie im Stadion Rote Erde vor der BVB-Rekordkulisse von mehr als 15.000 Zuschauern - darunter Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Profi Jobe Bellingham - wurden die Gastgeberinnen in der zweiten Halbzeit mutiger und spielerisch besser. 

Die Bayern-Spielerinnen verwalteten nur noch ihre Führung - und hatten zweimal Glück gegen die Außenseiterinnen: Jasmin Jabbes (60.) verzog nach einem Konter nur knapp. Wenig später wurde eine abgefälschte Flanke von Ann-Sophie Vogel (73.) so gefährlich, dass die Gäste-Abwehr den Ball erst kurz vor der Torlinie abwehrte. (dpa)

