Regionale Nachrichten und News
  Bayern nach Coup über Champion Arsenal: "Können mithalten"

Bayern-Trainer José Barcala feiert mit Torschützin Alara den Sieg über Arsenal.
Bayern-Trainer José Barcala feiert mit Torschützin Alara den Sieg über Arsenal. Bild: Jens Niering/dpa
Bayern-Trainer José Barcala feiert mit Torschützin Alara den Sieg über Arsenal.
Bayern-Trainer José Barcala feiert mit Torschützin Alara den Sieg über Arsenal. Bild: Jens Niering/dpa
Fußball
Bayern nach Coup über Champion Arsenal: "Können mithalten"
Bayern sieht gegen Arsenal lange wie der Verlierer aus - dann folgt eine famose Aufholjagd. Der Erfolg über den Vorjahreschampion soll Folgen haben für den deutschen Meister. Der Coach wird deutlich.

München.

Der emotionale Sieg über Titelverteidiger FC Arsenal in der Champions League soll die Fußballerinnen des FC Bayern auf eine neue Stufe hieven im Kampf um die europäische Spitze. "Um ehrlich zu sein, war das sehr wichtig für unser Selbstvertrauen", sagte Trainer José Barcala nach dem 3:2-Comeback-Erfolg über den Titelverteidiger aus London. 

"Diese Art von Spiel, diese Reaktion, definieren uns als Team." Der deutsche Meister war gegen die Engländerinnen 0:2 hinten gelegen und eine Halbzeit lang chancenlos. Dann aber gelang den Münchnerinnen die Aufholjagd samt finalem Happy End.

Der Königsklassen-Abend vor 15.407 Zuschauern in der Allianz Arena sorgte für große Emotionen. "Man kann noch nicht ganz glauben, was passiert ist", sagte Nationalspielerin Klara Bühl, die alle drei Tore der Aufholjagd vorbereitete und zur Spielerin des Spiels gewählt wurde. "Ich glaube, so ein Sieg tut extrem gut, vor allem in der Tabelle, aber auch für unser Selbstbewusstsein, dass wir einfach auf diesem Niveau mithalten können und mitspielen können."

Coach Barcala: "Kämpfen bis zur letzten Minute"

Die eingewechselten Alara (67. Minute) und Pernille Harder (80.) sowie Kapitänin Glódís Viggósdóttir (86.) erzielten die Treffer zum Sieg. "Wir können akzeptieren, wenn wir leiden, wenn der Gegner besser ist, aber wir müssen ruhig bleiben, geschlossen bleiben und gemeinsam die Schwierigkeiten angehen", sagte Coach Barcala. "Das nehme ich mit für die Zukunft. Es geht um die Details und wir müssen kämpfen bis zur letzten Minute. Das ist das wichtigste, was ich als Trainer aus dem Spiel mitnehme." (dpa)

