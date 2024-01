Bayern noch ohne Dier - Goretzka und Coman auf Bank

Winter-Neuzugang Eric Dier steht zum Start des FC Bayern in das Fußball-Jahr noch nicht im Kader. Der Kapitän bestreitet ein Jubiläumsspiel.

München. Der FC Bayern München bestreitet das Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim noch ohne Neuzugang Eric Dier. Der 29 Jahre alte Verteidiger steht nicht im Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Dier, der am Samstag offiziell in München vorgestellt wird, war erst am Donnerstag von Tottenham Hotspur verpflichtet worden.

"Er kann uns sofort helfen, weil er topfit ist, weil er über 300 Mal Premier League gespielt hat und weil er einen sensationell guten Charakter hat", sagte Trainer Thomas Tuchel dennoch kurz vor der Partie bei DAZN.

Guerreiro statt Goretzka in der Startelf

Beim Spiel des Tabellenzweiten, das ganz im Zeichen des Gedenkens an den am Sonntag gestorbenen Franz Beckenbauer steht, verzichtet Trainer Thomas Tuchel auf Leon Goretzka in der Anfangsformation. An der Seite von Joshua Kimmich spielt Raphaël Guerreiro im defensiven Mittelfeld. Nach Problemen im Training sitzt Flügelspieler Kingsley Coman zunächst wie Goretzka auf der Bank. Dafür steht Routinier Thomas Müller in der Startelf.

Es sei eine "ganz knappe Entscheidung" zwischen dem zuletzt angeschlagenen Coman und Müller gewesen, sagte Tuchel. "Kingsley hat vorgestern nochmal pausiert, deshalb wollten wir kein Risiko eingehen". Guerreiro habe im Vergleich mit Goretzka "hauchdünn" die Nase vorne gehabt.

Angeführt wird die Mannschaft von Kapitän Manuel Neuer, der sein 500. Pflichtspiel für den FC Bayern absolviert. Damit zieht der 37 Jahre alte Torwart mit Bastian Schweinsteiger gleich.

