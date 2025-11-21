Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bayern-Patron Hoeneß: Diesen Moment werde ich nie vergessen

Die Bayern mit Paul Breitner (Mitte), Gerd Müller (3.v.r.) und Uli Hoeneß (2.v.r.) jubeln nach dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister. (Archivfoto)
Die Bayern mit Paul Breitner (Mitte), Gerd Müller (3.v.r.) und Uli Hoeneß (2.v.r.) jubeln nach dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister. (Archivfoto) Bild: picture-alliance / dpa
Der FC Bayern hat 2023 eine Aktion für Menschen mit Demenz ins Leben gerufen.
Der FC Bayern hat 2023 eine Aktion für Menschen mit Demenz ins Leben gerufen. Bild: Manuel Schwarz/dpa
Mit einem Erinnerungskoffer will der FC Bayern Menschen mit Demenz und Alzheimer helfen.
Mit einem Erinnerungskoffer will der FC Bayern Menschen mit Demenz und Alzheimer helfen. Bild: Manuel Schwarz/dpa
Die Bayern mit Paul Breitner (Mitte), Gerd Müller (3.v.r.) und Uli Hoeneß (2.v.r.) jubeln nach dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister. (Archivfoto)
Die Bayern mit Paul Breitner (Mitte), Gerd Müller (3.v.r.) und Uli Hoeneß (2.v.r.) jubeln nach dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister. (Archivfoto) Bild: picture-alliance / dpa
Der FC Bayern hat 2023 eine Aktion für Menschen mit Demenz ins Leben gerufen.
Der FC Bayern hat 2023 eine Aktion für Menschen mit Demenz ins Leben gerufen. Bild: Manuel Schwarz/dpa
Mit einem Erinnerungskoffer will der FC Bayern Menschen mit Demenz und Alzheimer helfen.
Mit einem Erinnerungskoffer will der FC Bayern Menschen mit Demenz und Alzheimer helfen. Bild: Manuel Schwarz/dpa
1. Bundesliga
Bayern-Patron Hoeneß: Diesen Moment werde ich nie vergessen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FC Bayern engagiert sich für Menschen mit Demenz oder Alzheimer. Auf einer Veranstaltung erzählt Uli Hoeneß, welchen Moment seiner langen Zeit in München er noch genau in Erinnerung hat.

München.

Anlässlich einer Hilfsaktion für Menschen mit Demenz hat Uli Hoeneß verraten, welchen Moment aus mehr als einem halben Jahrhundert beim FC Bayern er wohl nie vergessen wird: seinen ersten Europapokal der Landesmeister. "Ich habe ja viel erlebt als Spieler, als Manager, dann als Vorstand und Präsident. Aber ich kann mich noch genau an diese Spiele erinnern 1974", erzählte er. Damals glichen die Bayern im Finale gegen Atlético Madrid erst durch ein Tor von Georg Schwarzenbeck in der letzten Minute der Verlängerung zum 1:1 aus. Das Wiederholungsspiel gewannen sie dann 4:0.

Solche und ähnliche Momente der Bayern-Historie werden im sogenannten "FC Bayern Erinnerungskoffer" illustriert. Seit Herbst 2023 verleihen die Münchner sozialen Einrichtungen Koffer, in denen Erinnerungsstücke vor allem von früher sind, etwa alte Trikots, Eintrittstickets oder Autogrammkarten. Dadurch sollen sich Leute mit Alzheimer oder Demenz an jene Zeiten erinnern.

Mit einem Erinnerungskoffer will der FC Bayern Menschen mit Demenz und Alzheimer helfen.
Mit einem Erinnerungskoffer will der FC Bayern Menschen mit Demenz und Alzheimer helfen. Bild: Manuel Schwarz/dpa
Mit einem Erinnerungskoffer will der FC Bayern Menschen mit Demenz und Alzheimer helfen.
Mit einem Erinnerungskoffer will der FC Bayern Menschen mit Demenz und Alzheimer helfen. Bild: Manuel Schwarz/dpa

Bei einer Veranstaltung im FC Bayern Museum in der Allianz Arena lobte Hoeneß ebenso wie Vereinspräsident Herbert Hainer die Aktion und wünschte sich, dass es noch mehr Koffer gebe für derartige Initiativen.

Keine zweite Unterhose

Bei einer kurzen Podiumsdiskussion schilderte Hoeneß dann die Erinnerungen an das Ende der Saison 1973/74. Im Finale in Brüssel schienen die Bayern bereits als Verlierer festzustehen. "Und Katsche Schwarzenbeck, dem von Gerd Müller immer gesagt wurde, du darfst nie über die Mittellinie gehen und schon gar nicht aufs Tor schießen, der hat sich in der 120. Minute ein Herz gefasst, ist über die Mittellinie gegangen und hat aus - ich glaube - 40 Metern den Ball reingemacht." Anders als heute gab es damals dann ein Wiederholungsspiel.

"Keiner von uns hatte Unterwäsche dabei, keiner hatte irgendwas dabei, weil kein Mensch daran gedacht hat, dass du zwei Tage später noch mal spielst", erzählte Hoeneß. Im zweiten Duell gewannen die stark verbesserten Bayern dann dank zweier Doppelpacks von Hoeneß und Müller mit 4:0.

Hoeneß: "Wenn ich die Zeit anhalten könnte"

"Ich kann mich erinnern, damals war ich 22, dass ich nach dem Spiel völlig entkräftet auf der Bank saß und diesen Pokal im Arm hatte und gesagt habe: Wenn ich die Zeit anhalten könnte, dann würde ich sie jetzt anhalten", schilderte Hoeneß. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:40 Uhr
3 min.
Hoeneß adelt Kane: "Ebenbürtig" mit Vereinslegende
Harry Kane ist beim FC Bayern in der Form seines Lebens. (Archivfoto)
Der FC Bayern ist im Höhenflug - unter anderem wegen Torjäger Harry Kane. Dieser hat nun das wohl größtmögliche Lob vom Münchner Vereinspatriarchen bekommen. Auch Trainer Kompany erhält große Worte.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
12:57 Uhr
2 min.
Bayern-Boss Hainer spricht über Demenz bei gestorbener Frau
Herbert Hainer ist seit 2019 Präsident des FC Bayern. (Archivfoto)
Seit zwei Jahren unterstützt der FC Bayern Menschen mit Demenz und Alzheimer durch eine spezielle Erinnerungsaktion. Nun hat Präsident Herbert Hainer erzählt, dass er auch persönlich betroffen war.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
Mehr Artikel