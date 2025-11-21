Bayern-Patron Hoeneß: Diesen Moment werde ich nie vergessen

Der FC Bayern engagiert sich für Menschen mit Demenz oder Alzheimer. Auf einer Veranstaltung erzählt Uli Hoeneß, welchen Moment seiner langen Zeit in München er noch genau in Erinnerung hat.

München. Anlässlich einer Hilfsaktion für Menschen mit Demenz hat Uli Hoeneß verraten, welchen Moment aus mehr als einem halben Jahrhundert beim FC Bayern er wohl nie vergessen wird: seinen ersten Europapokal der Landesmeister. "Ich habe ja viel erlebt als Spieler, als Manager, dann als Vorstand und Präsident. Aber ich kann mich noch genau an diese Spiele erinnern 1974", erzählte er. Damals glichen die Bayern im Finale gegen Atlético Madrid erst durch ein Tor von Georg Schwarzenbeck in der letzten Minute der Verlängerung zum 1:1 aus. Das Wiederholungsspiel gewannen sie dann 4:0.

Solche und ähnliche Momente der Bayern-Historie werden im sogenannten "FC Bayern Erinnerungskoffer" illustriert. Seit Herbst 2023 verleihen die Münchner sozialen Einrichtungen Koffer, in denen Erinnerungsstücke vor allem von früher sind, etwa alte Trikots, Eintrittstickets oder Autogrammkarten. Dadurch sollen sich Leute mit Alzheimer oder Demenz an jene Zeiten erinnern.

Mit einem Erinnerungskoffer will der FC Bayern Menschen mit Demenz und Alzheimer helfen. Bild: Manuel Schwarz/dpa Mit einem Erinnerungskoffer will der FC Bayern Menschen mit Demenz und Alzheimer helfen. Bild: Manuel Schwarz/dpa

Bei einer Veranstaltung im FC Bayern Museum in der Allianz Arena lobte Hoeneß ebenso wie Vereinspräsident Herbert Hainer die Aktion und wünschte sich, dass es noch mehr Koffer gebe für derartige Initiativen.

Keine zweite Unterhose

Bei einer kurzen Podiumsdiskussion schilderte Hoeneß dann die Erinnerungen an das Ende der Saison 1973/74. Im Finale in Brüssel schienen die Bayern bereits als Verlierer festzustehen. "Und Katsche Schwarzenbeck, dem von Gerd Müller immer gesagt wurde, du darfst nie über die Mittellinie gehen und schon gar nicht aufs Tor schießen, der hat sich in der 120. Minute ein Herz gefasst, ist über die Mittellinie gegangen und hat aus - ich glaube - 40 Metern den Ball reingemacht." Anders als heute gab es damals dann ein Wiederholungsspiel.

"Keiner von uns hatte Unterwäsche dabei, keiner hatte irgendwas dabei, weil kein Mensch daran gedacht hat, dass du zwei Tage später noch mal spielst", erzählte Hoeneß. Im zweiten Duell gewannen die stark verbesserten Bayern dann dank zweier Doppelpacks von Hoeneß und Müller mit 4:0.

Hoeneß: "Wenn ich die Zeit anhalten könnte"

"Ich kann mich erinnern, damals war ich 22, dass ich nach dem Spiel völlig entkräftet auf der Bank saß und diesen Pokal im Arm hatte und gesagt habe: Wenn ich die Zeit anhalten könnte, dann würde ich sie jetzt anhalten", schilderte Hoeneß. (dpa)