Bayern-Profi Davies wieder im Teamtraining

Drei Stars fehlen den Bayern schon die ganze Saison über verletzt. Ein Flügelflitzer machte nun in der Reha einen wichtigen Schritt.

München. Alphonso Davies ist knapp acht Monate nach seinem Kreuzbandriss ins Mannschaftstraining beim FC Bayern zurückgekehrt. Der Kanadier absolvierte erstmals wieder Teile einer Einheit mit dem Team des deutschen Fußball-Rekordmeisters, dem noch die ganzen Nationalspieler fehlten. Der 25-Jährige nahm laut Vereinsangaben etwa eine halbe Stunde am Training an der Säbener Straße teil. Coach Vincent Kompany begrüßte den Flügelflitzer herzlich, wie in einem Videoclip zu sehen war.

Wann mit einem Comeback in einem Spiel zu rechnen, darüber äußerten sich die Münchner nicht. Ende September hatte Sportvorstand Max Eberl in einem Interview gesagt, dass man auf eine Rückkehr von Davies, Jamal Musiala und Hiroki Ito noch in diesem Kalenderjahr hoffe.

Auch Musiala und Ito machen Fortschritte

Abwehrspieler Ito (26) konnte nach der Reha nach seinem Mittelfußbruch am Montag alle Übungen auf dem Platz absolvieren. Der 22 Jahre alte Musiala, der sich bei der Club-WM im Sommer eine schwere Unterschenkel- und Knöchelverletzung zugezogen hatte, trainiert indes noch individuell - hatte aber dabei erstmals wieder einen Ball am Fuß.

(dpa)