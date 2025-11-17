Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bayern-Profi Davies wieder im Teamtraining

Alphonso Davies will nach seinem Kreuzbandriss bald sein Comeback in der Bundesliga und Champions League geben. (Archivfoto)
Alphonso Davies will nach seinem Kreuzbandriss bald sein Comeback in der Bundesliga und Champions League geben. (Archivfoto) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Alphonso Davies will nach seinem Kreuzbandriss bald sein Comeback in der Bundesliga und Champions League geben. (Archivfoto)
Alphonso Davies will nach seinem Kreuzbandriss bald sein Comeback in der Bundesliga und Champions League geben. (Archivfoto) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
1. Bundesliga
Bayern-Profi Davies wieder im Teamtraining
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Stars fehlen den Bayern schon die ganze Saison über verletzt. Ein Flügelflitzer machte nun in der Reha einen wichtigen Schritt.

München.

Alphonso Davies ist knapp acht Monate nach seinem Kreuzbandriss ins Mannschaftstraining beim FC Bayern zurückgekehrt. Der Kanadier absolvierte erstmals wieder Teile einer Einheit mit dem Team des deutschen Fußball-Rekordmeisters, dem noch die ganzen Nationalspieler fehlten. Der 25-Jährige nahm laut Vereinsangaben etwa eine halbe Stunde am Training an der Säbener Straße teil. Coach Vincent Kompany begrüßte den Flügelflitzer herzlich, wie in einem Videoclip zu sehen war.

Wann mit einem Comeback in einem Spiel zu rechnen, darüber äußerten sich die Münchner nicht. Ende September hatte Sportvorstand Max Eberl in einem Interview gesagt, dass man auf eine Rückkehr von Davies, Jamal Musiala und Hiroki Ito noch in diesem Kalenderjahr hoffe.

Auch Musiala und Ito machen Fortschritte

Abwehrspieler Ito (26) konnte nach der Reha nach seinem Mittelfußbruch am Montag alle Übungen auf dem Platz absolvieren. Der 22 Jahre alte Musiala, der sich bei der Club-WM im Sommer eine schwere Unterschenkel- und Knöchelverletzung zugezogen hatte, trainiert indes noch individuell - hatte aber dabei erstmals wieder einen Ball am Fuß.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
23.10.2025
3 min.
Musiala zurück auf dem Platz - Dank an "Phonzy"
Jamal Musiala ist wieder auf dem Platz zurück.
Der FC Bayern darf auf ein Comeback von Jamal Musiala noch in diesem Jahr hoffen. Der Nationalspieler absolviert am Vereinsgelände wieder Lauftraining. Ein ebenfalls verletzter Kollege schaut vorbei.
04.11.2025
3 min.
Der lange Musiala-Ausfall: "Das Ende ist in Sicht"
Jamal Musiala am Boden: Bei der Club-WM verletzte er sich schwer im Spiel gegen Paris Sant-Germain. (Archivbild)
Es passiert vor vier Monaten bei der Club-WM. Im Viertelfinale gegen PSG verletzt sich Jamal Musiala schwer am Bein. Beim Wiedersehen in Paris ist er immer noch Zuschauer - aber das Comeback naht.
18:36 Uhr
5 min.
Sensationsfund: Leipzig präsentiert zwei bislang unbekannter Werke von Johann Sebastian Bach
Keine Dutzendware: Eine Mitarbeiterin des Bach-Archiv Leipzig präsentiert die neu entdeckten Handschriften.
Das Bach-Werkeverzeichnis ist um zwei Nummern reicher: Peter Wollny, Direktor des Leipziger Bach-Archivs, konnte zwei bislang unbekannte Orgelkompositionen dem Musik-Giganten zuschreiben.
Matthias Zwarg
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
18:36 Uhr
4 min.
Fußball-Westsachsenliga: VfB Empor Glauchau II sticht TSV Crossen im Spitzenspiel aus
Den Blick nach oben kann nach: Erik Junker vom TSV Crossen (links) und und Justin Kibart vom VfB Empor Glauchau II im Kampf um den Ball.
Die Glauchauer verbuchten am Sonntag drei weitere Zähler auf ihrem Punktekonto. Die Gastgeber hatten dagegen mit einem bestimmten Problem zu kämpfen.
Philip Meyer
Mehr Artikel