Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bayern siegen mit 100-Tore-Kane munter weiter

Harry Kane bejubelt sein 99. Pflichtspiel-Tor für den FC Bayern.
Harry Kane bejubelt sein 99. Pflichtspiel-Tor für den FC Bayern. Bild: Harry Langer/dpa
Harry Kane bejubelt sein 99. Pflichtspiel-Tor für den FC Bayern.
Harry Kane bejubelt sein 99. Pflichtspiel-Tor für den FC Bayern. Bild: Harry Langer/dpa
1. Bundesliga
Bayern siegen mit 100-Tore-Kane munter weiter
Klaus Bergmann und Jens Marx, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im einzigen Heimspiel während des Oktoberfestes schenkt der FC Bayern dem alten Rivalen Werder Bremen ein 4:0 ein. Der Mann des Abends ist mal wieder Torjäger Kane - und das mit einem Super-Rekord.

München.

Europa-Rekordler Harry Kane schritt genüsslich auf den Platz, klatschte mit einem Lächeln seine Teamkollegen ab und machte dann dem FC Bayern noch eine Liebeserklärung. Im einzigen Heimspiel während des 190. Münchner Oktoberfestes haben der wieder doppelt treffende Torjäger und seine Teamkollegen dem SV Werder Bremen ein 4:0 (2:0) eingeschenkt. 

"Eine weitere Klasse-Leistung, eine weitere dominante Leistung, so müssen wir weitermachen", sagte Kane beim Bezahlsender Sky und sagte angesprochen auf eine mögliche Rückkehr nach England im nächsten Sommer: "Ich bin wirklich glücklich hier bei den Bayern und habe noch zwei Jahre Vertrag. Um ehrlich zu sein, genieße ich jede einzelne Minute." Es sei für ihn der beste Platz, um Titel zu gewinnen. Zum Auftakt des 5. Spieltags der Fußball-Bundesliga baute Tabellenführer Bayern seine makellose Startbilanz auf 15 Punkte aus. 

100 Tore in 104 Spielen

Und Mann des Abends vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena war mal wieder der 32 Jahre alte Kane. In der 78. Minute durfte der Engländer unter dem Applaus der Fans seinen erfolgreichen Arbeitstag beenden - als der Fußballer, der als Schnellster in einer der europäischen Topligen die Marke von 100 Toren erreicht hat.

"Die sind selbst für mich verrückt, um ehrlich zu sein", sagte Kane. "100 Tore so schnell geschafft zu haben, darauf bin ich schon stolz. Ich hoffe, ich kann die nächsten 100 so schnell wie möglich schaffen." Sein junger Teamkollege Tom Bischof betonte: "Der Junge ist Wahnsinn. Wir haben ihm gerade gratuliert zu seinen 100 Toren. Das ist brutal."

Für die Führung waren aber andere zuständig. Bei einer Angriffsaktion über Michael Olise verlängerte Jonathan Tah mit der Hacke. Vom Bein von Luis Díaz sprang der Ball etwas glücklich zum 1:0 ins Netz (22. Minute). Offizieller DFL-Torschütze: Tah. 

Kane toppt Ronaldo und Haaland

Danach kam Kane: Erst verwandelte der Mittelstürmer auch seinen 18. Strafstoß in der Bundesliga eiskalt (45.+1). Dann legte ihm Luis Díaz nach feiner Vorarbeit Saisontor Nummer zehn auf (65.). Im 104. Pflichtspiel für die Bayern war es das 100. Tor von Kane! 

Damit schrieb er Fußball-Geschichte: Erling Haaland (bei Manchester City) und Cristiano Ronaldo (in seiner Zeit bei Real Madrid) brauchten jeweils 105 Spiele für 100 Treffer. Den Schlusspunkt gegen Bremen setzte Konrad Laimer (87.).

Wer soll Kane und Co. national stoppen? Die tapferen Bremer konnten es nicht, auch wenn Estlands Nationaltorwart Karl Hein im Werder-Tor bei seinem Bundesliga-Debüt klasse hielt. Zweimal parierte er glänzend gegen Kane, auch einen Schuss von Serge Gnabry hielt der 23-Jährige famos. "Der kann schon halten", hatte Werder-Trainer Horst Steffen vor dem Anpfiff bei Sky gesagt. 

Endstation Kal Hein (r): Hier scheitert Harry Kane am Werder-Torhüter.
Endstation Kal Hein (r): Hier scheitert Harry Kane am Werder-Torhüter. Bild: Harry Langer/dpa
Endstation Kal Hein (r): Hier scheitert Harry Kane am Werder-Torhüter.
Endstation Kal Hein (r): Hier scheitert Harry Kane am Werder-Torhüter. Bild: Harry Langer/dpa

Auch Kimmich feiert einen Rekord

Überraschend fehlte Joshua Kimmich erneut in Bayerns Startelf. Trainer Vincent Kompany erklärte das mit zwei Tagen Trainingspause des DFB-Kapitäns wegen einer Erkrankung. Es reichte aber noch zur Einwechslung nach einer Stunde und so zu einem Rekord: Im 300. Bundesligaspiel feierte Kimmich den 218. Sieg - das ist top! 

Kimmichs Platz im Mittelfeld durfte an der Seite von Leon Goretzka (ebenfalls 300. Ligaspiel) Neuzugang Tom Bischof einnehmen. Der 20-Jährige tat dies sehr couragiert. Er forderte Bälle, er erkämpfte Bälle. Und er verteilte sie klug. "Es war einfach geil zu spielen", sagte er nach dem Schlusspfiff.  

Im Fokus stand aber natürlich wieder Kane. Mit einem Fehlversuch legte der Bundesliga-Torschützenkönig los. Den schmeichelhaften Elfmeter provozierte der Torjäger geschickt, als Werder-Kapitän Marco Friedl ihn im Strafraum ungestüm attackierte. "Ich bin immer fair - das ist für mich schwierig. Ich mache keine Bewegung, er fädelt bei mir ein", sagte der Bremer nach der Partie zu der Szene. Vom Punkt verlud Kane gewohnt souverän Torwart Hein. 

Bremens Feldspieler waren weitgehend mit Verteidigen beschäftigt. Offensive Momente waren rar, wie bei einem Schuss von Yukinari Sugawara, bei dem Manuel Neuer  im Tor die Arme hochreißen musste (58.). 

Kaum zu stoppen: Bayern-Angreifer Luis Díaz gegen drei Bremer.
Kaum zu stoppen: Bayern-Angreifer Luis Díaz gegen drei Bremer. Bild: Harry Langer/dpa
Kaum zu stoppen: Bayern-Angreifer Luis Díaz gegen drei Bremer.
Kaum zu stoppen: Bayern-Angreifer Luis Díaz gegen drei Bremer. Bild: Harry Langer/dpa

Werder wehrte sich nach Kräften gegen ein Münchner Starensemble, das anders als in den Heimspielen zuvor gegen RB Leipzig (6:0) und den HSV (5:0) bei der Torausbeute ausnahmsweise einige Nachlässigkeiten offenbarte. Am achten Sieg im achten Pflichtspiel der Saison änderte das freilich nichts. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
10:36 Uhr
4 min.
England-Heimweh? 100-Tore-Harry ist glücklich in München
100 Tore in 104 Pflichtspielen für den FC Bayern: Harry Kane feiert seinen Rekord.
Hattrick-Harry, Elfer-Harry, Rekord-Harry. Jeder Bayern-Sieg trägt aktuell das Kane-Label. Beim 4:0 gegen Bremen toppt der Engländer sogar Ronaldo und Haaland - und sagt danach Bemerkenswertes.
Klaus Bergmann, dpa
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
12:08 Uhr
5 min.
Bayern reiten mit Vorarbeiter Kane auf der Frühform-"Welle"
Eine Münchner Jubeltraube um Harry Kane (M), ein gewohntes Bild zum Saisonstart.
Den ersten großen Saisontest gegen den Club-Weltmeister bestehen die Bayern eindrucksvoll. Das Außenseiter-Gerede verstummt. Ob Kane, Neuer oder Kimmich: Ein Gefühl besonderer Stärke baut sich auf.
Klaus Bergmann, dpa
Mehr Artikel