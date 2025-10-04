Bayern siegt in Frankfurt, BVB nur Remis - Wagner atmet auf

Die Münchner machen es bei der Eintracht deutlich, im Verfolger-Duell trennen sich Dortmund und Leipzig 1:1. Augsburgs Negativlauf unter Coach Wagner endet.

Berlin. Der FC Bayern hat seinen Vorsprung in der Fußball-Bundesliga ausgebaut. Im Abendspiel des 6. Spieltags siegten die Münchner bei Eintracht Frankfurt souverän mit 3:0 (2:0) und liegen in der Tabelle nun vier Punkte vor Borussia Dortmund. Der BVB kam gegen den Dritten RB Leipzig nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Nach der Länderspielpause kommt es am 18. Oktober in München zum Gipfeltreffen der beiden Topteams.

Leverkusens 2:0 (1:0) gegen Union Berlin überschattete die Kopfverletzung des vorzeitig ausgewechselten Kapitäns Alejandro Grimaldo, der nach der Partie aber Entwarnung gab. Sandro Wagner und der FC Augsburg beendeten ihre Niederlagen-Serie durch ein 3:1 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg. Im Nordduell siegte Werder Bremen 1:0 (1:0) gegen den FC St. Pauli.

Díaz trifft nach 15 Sekunden - Neuer zieht mit Müller gleich

In Frankfurt erwischten die Münchner einen perfekten Beginn. Nach lediglich 15 Sekunden erzielte Luis Díaz das 1:0. In der 27. Minute erhöhte Torjäger Harry Kane auf 2:0, für das 3:0 war dann wieder Díaz (84.) verantwortlich. Manuel Neuer feierte damit seinen 362. Bundesliga-Sieg. Der Torhüter ist nun zusammen mit seinem früheren Teamkollegen Thomas Müller Rekordhalter.

BVB seit 14 Spielen ungeschlagen

Christoph Baumgartner (7. Minute) brachte die Leipziger beim BVB früh in Führung, doch wirklich geschockt reagierten die Dortmunder nicht. Yan Couto (23.) erzielte im 26. Liga-Spiel sein erstes Bundesliga-Tor. Nach der Pause war der BVB in einem wenig spektakulären Spitzenspiel dem Sieg etwas näher, schaffte aber kein Tor mehr. Die Borussen sind saisonübergreifend nun 14 Partien ungeschlagen, verpassten es vor der Länderspielpause aber, ein weiteres Statement zu setzen.

Grimaldo prallt unglücklich mit Kofane zusammen

Ernest Poku (33.) und der bereits in der Champions League gegen Eindhoven erfolgreiche Christian Kofane (49.) trafen für Bayer. Der erst 19 Jahre alte Stürmer profitierte beim 2:0 von einem schweren Fehler des Berliner Torwarts Frederik Rönnow, der dem Leverkusener den Ball unbedrängt in den Fuß passte.

Bitter für Bayer: Kapitän Alejandro Grimaldo muss vom Platz getragen werden. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa Bitter für Bayer: Kapitän Alejandro Grimaldo muss vom Platz getragen werden. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Die Freude über den Sieg trübte Grimaldos Kopfverletzung. Kurz vor der Pause prallte der 30-Jährige nach einem Eckball für Bayer im Strafraum unglücklich mit Kofane zusammen, blutete am Kopf und musste benommen mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

Wagner jubelt, Wolfsburg im Tief

Den erhofften Befreiungsschlag schaffte Sandro Wagner. Der Coach feierte nach vier Niederlagen in Serie mit dem FC Augsburg beim 3:1 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg den ersten Heimsieg der Saison. Noahkai Banks (3.), Mert Kömür (51.) und Robin Fellhauer (63.) erzielten die Tore für die Fuggerstädter. Adam Daghim (65.) schoss das Gäste-Tor. Für die Wolfsburger, die nun in der Tabelle hinter den FCA rutschten, war es die dritte Niederlage in Folge.

Frühes Werder-Tor entscheidet Nordduell

Ein frühes Tor reichte Werder Bremen zu einem Heimsieg gegen den FC St. Pauli. Samuel Mbangula traf für die Elf von Trainer Horst Steffen bereits in der 2. Minute. Durch den Erfolg im Nordduell zog Werder mit den Kiezkickern nach Punkten (beide 7) gleich. (dpa)