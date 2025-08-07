Bayern siegt trotz Kanes Elfer-Fehlschuss klar

Der FC Bayern lässt sich trotz einer Rarität nicht vom zweiten Sieg in der Vorbereitung abhalten: Harry Kane verschießt einen Elfmeter - und das nach einer imposanten Serie. Zwei Talente treffen.

München. Der FC Bayern München hat trotz eines kuriosen Elfer-Fehlschusses von Harry Kane den nächsten Sieg in der Saison-Vorbereitung bejubelt. Neun Tage vor dem Pflichtspielstart mit dem Supercup gegen DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart gewann der deutsche Fußball-Meister gegen Tottenham Hotspur hoch verdient mit 4:0 (1:0).

Kanes imposante Elfmeter-Serie

Kane sorgte gegen seinen Herzensclub, für den er fast zwei Jahrzehnte im Einsatz war, für die frühe Führung (12. Minute). Beim Strafstoß drei Minuten später rutschte er aber weg und verschoss. Die 72.000 Zuschauer erlebten damit eine Rarität. Denn vor seiner imposanten Serie von 30 verwandelten Pflichtspiel-Elfmetern hatte Englands Nationalmannschaftskapitän zuletzt bei der WM 2022 verschossen. Kingsley Coman (61.) erhöhte auf 2:0. Nach einem Neunfach-Wechsel bejubelten Lennart Karl (17 Jahre) in der 75. und Jonah Kusi-Asare (18) in der 80. Minute weitere schöne Bayern-Treffer.

Talente wie Jonah Kusi-Asare jubeln auch als Torschütze. Bild: Sven Hoppe/dpa Talente wie Jonah Kusi-Asare jubeln auch als Torschütze. Bild: Sven Hoppe/dpa

Verursacht hatte den Kane-Strafstoß übrigens Rückkehrer João Palhinha. Nur vier Tage nach seinem Wechsel nach Tottenham lief der Portugiese gegen die Bayern für eine Halbzeit auf. Der ebenfalls frühere Münchner Mathys Tel wurde vor dem Anpfiff noch einmal offiziell verabschiedet. Er war in diesem Sommer für geschätzte 35 Millionen Euro Ablöse endgültig zum Europa-League-Sieger gewechselt.

Der neue Stürmerstar Luis Diaz lief zum zweiten Mal für den FC Bayern auf. Bild: Sven Hoppe/dpa Der neue Stürmerstar Luis Diaz lief zum zweiten Mal für den FC Bayern auf. Bild: Sven Hoppe/dpa

Bayern verpassen höheren Sieg

Die dominanten Münchner verpassten in einer Formation, die so auch gegen den VfB auflaufen könnte, bei Topchancen etwa durch Leon Goretzka, Michael Olise oder Konrad Laimer eine höhere Führung. Olise wusste dennoch und das nicht nur wegen des Traumpasses auf Kane vor dem 1:0 als Spielgestalter zu gefallen. Auf dem linken Flügel ließ der neue Stürmerstar Luis Díaz sein Können auch ohne Premieren-Tor aufblitzen. Der Kolumbianer war vor einer Woche für rund 75 Millionen Euro vom FC Liverpool gekommen.

Bevor es nächste Woche um den Franz Beckenbauer Supercup geht, testet Trainer Vincent Kompany sein diesmal ohne den angeschlagenen Serge Gnabry angetretenes Starensemble noch ein drittes Mal. Nach den Siegen gegen Olympique Lyon (2:1) und eben gegen Tottenham steht am Dienstag eine Partie bei Grasshopper Club Zürich an.

Wurde nochmal offiziell verabschiedet: Der frühere Bayern-Stürmer Mathys Tel. Bild: Sven Hoppe/dpa Wurde nochmal offiziell verabschiedet: Der frühere Bayern-Stürmer Mathys Tel. Bild: Sven Hoppe/dpa

(dpa)