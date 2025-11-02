Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bayern-Star Jackson mit Trauer-Gruß nach Tor: "RIP, My Bro"

Nicolas Jackson jubelte als Torschütze.
Nicolas Jackson jubelte als Torschütze. Bild: Tom Weller/dpa
Nicolas Jackson jubelte als Torschütze.
Nicolas Jackson jubelte als Torschütze. Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Bayern-Star Jackson mit Trauer-Gruß nach Tor: "RIP, My Bro"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nicolas Jackson muss beim FC Bayern in den ersten Monaten reichlich Kritik einstecken. Gegen Leverkusen trifft der Senegalese auch erstmals in der Bundesliga. Der Torjubel ist besonders.

München.

Nach seinem erlösenden Premieren-Treffer in der Fußball-Bundesliga sorgte Nicolas Jackson mit dem Torjubel für einen emotionalen Moment. Beim 3:0 des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen zog der 24-Jährige nach dem Tor zum 2:0 sein Trikot hoch. Auf seinem Unterzieh-Shirt präsentierte er eine Trauer-Botschaft: "RIP, My Bro Fokzo."

Kompany von Jackson überzeugt

Die "Ruhe in Frieden, mein Bruder"-Botschaft galt laut Medien Ibrahima Fokene Sané, der im Senegal unter dem Spitznamen Fokzo bekannt ist. Dieser zeigte sich in Sozialen Medien gerne mit schicken und schnellen Autos. Der Senegal Motors Club schrieb vor wenigen Tagen von dessen Tod und würdigte die Verdienste.

Nach viel Kritik gab es nun Lob für Nicolas Jackson.
Nach viel Kritik gab es nun Lob für Nicolas Jackson. Bild: Tom Weller/dpa
Nach viel Kritik gab es nun Lob für Nicolas Jackson.
Nach viel Kritik gab es nun Lob für Nicolas Jackson. Bild: Tom Weller/dpa

Umso wichtiger war dem vom FC Chelsea für die stolze Summe von angeblich 16,5 Millionen Euro ausgeliehenen Senegalesen Jackson auch aus diesem Grund der Treffer gegen den letztjährigen Vizemeister aus Leverkusen.

Und das Tor stärkt auch Jacksons Position. Denn wiederholt hatte es in den vergangenen Wochen Kritik an dem Stürmer gegeben. "Wir sind froh, dass er da ist. Und er wird noch wichtig werden in dieser Saison", sagte Trainer Vincent Kompany. "Spielerisch ist er schon da, wo er sein muss. Ich habe schon gute Sachen gesehen. Wir bleiben ruhig und unterstützend - der Rest kommt noch."

Eberl: So kann Jackson in Paris helfen

Sportvorstand Max Eberl freute sich, dass Jackson Argumente in eigener Sache lieferte. "Wenn wir nicht von ihm überzeugt gewesen wären, hätten wir ihn nicht geliehen", sagte Eberl. "Er hat das gebracht, was wir uns vorstellen. Harry (Kane) ein Stück weit zu entlasten, trotzdem torgefährlich zu sein, trotzdem in unserem Spiel mit dabei zu sein."

Auch am Treffer zum 3:0 war Jackson beteiligt. Ein weiteres eigenes Tor blieb ihm wegen einer Abseitsstellung versagt. Gerade dieses Abseitstor zeige "eigentlich seine Qualität", sagte Eberl: "Und das kann in Paris helfen." Am Dienstag sind die Münchner in der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain zu Gast. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
21:00 Uhr
5 min.
Trotz Teilzeit-Kane: Bayerns Rotations-Elf dominiert Bayer
Der FC Bayern München feierte den nächsten klaren Sieg.
Der FC Bayern zeigt dem ehemaligen Titel-Rivalen Leverkusen im Liga-Gipfel klar die Grenzen auf - und das ohne seine Topscorer. Das nächste Spiel hat für die Münchner enorme Bedeutung.
Christian Kunz und Klaus Bergmann, dpa
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
02.11.2025
6 min.
Übermächtige Bayern im "Rock ’n’ Roll"-Feeling nach Paris
Vincent Kompany meldete sich mitten in der PSG-Vorbereitung mit einer Video-Botschaft bei den Mitgliedern.
Der FC Bayern sonnt sich auf seiner Mitgliederversammlung im aktuellen Siegesrausch. Beim 3:0 gegen Leverkusen gelingt Coach Kompany ein Rotations-Coup vor der bislang größten Saison-Prüfung.
Klaus Bergmann und Christian Kunz, dpa
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel