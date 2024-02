Bayern-Talent Krätzig wird an Austria Wien ausgeliehen

Nach zwei Zugängen für die Defensive des FC Bayern gibt es in diesem Münchner Mannschaftsteil einen Abgang. Linksverteidiger Krätzig trifft in Österreich auf einen früheren Bayern-Spieler.

München. Bayern-Talent Frans Krätzig wird bis zum Saisonende an Austria Wien ausgeliehen. Der 21 Jahre alte Linksverteidiger soll in Österreich Spielpraxis sammeln.

"Frans Krätzig ist in einer Phase seiner jungen Karriere, in der er regelmäßig zum Einsatz kommen muss, um sein Niveau kontinuierlich steigern zu können. Bei Austria Wien hat er die Chance, die nächsten Schritte im Profibereich zu machen", sagte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund laut Mitteilung. "Wir werden seine Entwicklung in den kommenden Monaten sehr genau beobachten."

Beim FC Bayern läuft Krätzigs Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Er war beim FC Bayern München Ergänzungsspieler hinter Alphonso Davies und Raphael Guerreiro. In der Bundesliga kam er viermal zum Einsatz, zweimal durfte er im Pokal ran, einmal in der Champions League. Zuerst hatte Sky über den Wechsel berichtet. Der Transfer von Krätzig war noch möglich, da die Wechselperiode in Österreich erst an diesem Dienstag endet.

In Wien trifft er auf den früheren Bayern-Keeper Christian Früchtl, der zurzeit allerdings verletzt ist. Für die Defensive hatten die Münchner in diesem Winter Sacha Boey von Galatasaray Istanbul verpflichtet und Eric Dier von Tottenham Hotspur ausgeliehen. (dpa)