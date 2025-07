Bayern testet gegen Olympique Lyon am 2. August

Fast wären die Franzosen zwangsabgestiegen. Nun kommt der Sechste der vergangenen Saison zum Test zum FC Bayern.

München.

Der FC Bayern München hat nach dem früheren Harry-Kane-Club Tottenham Hotspur einen weiteren international bekannten Testspielgegner gefunden. Am 2. August kommt Olympique Lyon in die Allianz-Arena, teilten die Bayern mit. Die Franzosen, bei denen der langjährige Bayern-Profi Corentin Tolisso derzeit noch im Kader steht, belegten in der vergangenen Saison Platz sechs in der Ligue 1 und qualifizierten sich für die Europa League.