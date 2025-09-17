Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Bayern-Torjäger Kane und die Chelsea-Rivalität

Gegen Chelsea im Fokus: Bayern-Torjäger Harry Kane.
Gegen Chelsea im Fokus: Bayern-Torjäger Harry Kane. Bild: Sven Hoppe/dpa
Gegen Chelsea im Fokus: Bayern-Torjäger Harry Kane.
Gegen Chelsea im Fokus: Bayern-Torjäger Harry Kane. Bild: Sven Hoppe/dpa
Fußball
Bayern-Torjäger Kane und die Chelsea-Rivalität
Auf seine Tore hoffen die Bayern-Fans. Und die Chelsea-Anhänger? "Die mögen mich nicht", scherzt Harry Kane. Schließlich hat er in London lange für Tottenham gespielt und getroffen.

München.

Harry Kane ist beim FC Bayern bestens in die Saison gestartet. In den ersten fünf Pflichtspielen hat der Torjäger schon wieder acht Treffer erzielt. Und das wertet er als gutes Zeichen für den Champions-League-Auftakt heute Abend (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena, bei dem es gegen den Club-Weltmeister FC Chelsea auch noch gegen ein Team aus seiner Heimat England geht. Sogar noch mehr, gegen einen langjährigen Rivalen aus London.

"Es war immer eine gute Rivalität mit Chelsea in meiner Zeit bei Tottenham. Wir hatten eine Menge harte, gute Spiele gegeneinander", erinnerte der 32 Jahre alte Kane vor dem Kräftemessen mit den "Blues" in München. Er weiß, dass gerade er im Fokus stehen wird bei der Partie gegen seine Landsleute. 

Kane und der besondere Antrieb

"Gegen einen Premier-League-Gegner gibt es immer etwas höhere Erwartungen", äußerte Kane. "Möglicherweise mögen die Chelsea-Fans mich nicht so sehr. Die Arsenal-Fans mögen mich auch nicht. Das hat mich immer angetrieben." Und das wird ihn auch als Bayern-Profi motivieren. 

In allen Wettbewerben hat er zum Saisonstart getroffen, in der Bundesliga (5 Tore), im DFB-Pokal (2) und beim Supercup-Erfolg gegen den VfB Stuttgart (1). "Ich bin körperlich gut drauf, auch mental", sagte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Kann er auch in der Königsklasse gleich jubeln?

Seine Spielweise hat Kane durch den Ausfall von Jamal Musiala übrigens ein wenig umgestellt. Ohne den verletzten Nationalspieler "lasse ich mich gerne etwas tiefer fallen", erklärte der Mittelstürmer. Er ist mehr in den Spielaufbau integriert, sein von ihm selbst eingeleiteter zweiter Treffer beim 5:0 gegen den Hamburger SV war ein gutes Beispiel. "Es hilft mir, Chancen für mich selbst zu kreieren", sagte Kane. Im gegnerischen Strafraum werde er oft eng bewacht. (dpa)

Mehr Artikel