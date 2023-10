Bayern und Alba erreichen mühelos Pokal-Viertelfinale

Bayerns Basketballer demonstrieren im Pokal ihre Stärke. In der Final-Neuauflage hat Oldenburg keine Chance. Auch der zweite große Favorit siegt ohne Mühe. Im Viertelfinale müssen beide auswärts ran.

München.

Titelverteidiger Bayern München hat ohne große Mühe das Viertelfinale im Pokal der Basketball-Bundesliga erreicht. Die Bayern gewannen in eigener Halle gegen die EWE Baskets Oldenburg klar mit 101:73 (55:35). Damit revanchierten sich die Münchner auch für die Niederlage in der Liga in Oldenburg vor knapp zwei Wochen.