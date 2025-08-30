Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bayern weiter spitze - Stuttgart siegt nach Woltemade-Deal

Die Stuttgarter um Jamie Leweling (l) taten sich gegen Gladbach sehr schwer.
Die Stuttgarter um Jamie Leweling (l) taten sich gegen Gladbach sehr schwer. Bild: Marijan Murat/dpa
Leverkusener Doppeltorschütze: Patrik Schick
Leverkusener Doppeltorschütze: Patrik Schick Bild: Carmen Jaspersen/dpa
Die Stuttgarter um Jamie Leweling (l) taten sich gegen Gladbach sehr schwer.
Die Stuttgarter um Jamie Leweling (l) taten sich gegen Gladbach sehr schwer. Bild: Marijan Murat/dpa
Leverkusener Doppeltorschütze: Patrik Schick
Leverkusener Doppeltorschütze: Patrik Schick Bild: Carmen Jaspersen/dpa
1. Bundesliga
Bayern weiter spitze - Stuttgart siegt nach Woltemade-Deal
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bayern München gewinnt in Augsburg knapp. Nach dem beendeten Wechsel-Theater um Nick Woltemade ist der VfB Stuttgart wieder in der Spur. Eintracht Frankfurt überzeugt mit Effizienz.

Berlin.

Ungeachtet der Probleme auf dem Transfermarkt bleibt der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga sportlich das Maß der Dinge. Eine Woche nach der 6:0-Gala zum Auftakt gegen RB Leipzig siegte der deutsche Fußball-Rekordmeister auch im ersten Auswärtsspiel der Saison durch ein 3:2 (2:0) beim FC Augsburg.

Wenige Minuten vor dem Anpfiff wurde bekannt, dass der geplante Wechsel von Offensivspieler Nicolas Jackson zu scheitern droht. Laut "The Athletic" habe der FC Chelsea dem Transfer aufgrund eines Verletzungsfalls innerhalb des Teams einen Riegel vorgeschoben und den bereits in München gelandeten Spieler angewiesen, nach London zurückzukehren.

Stuttgart und Leipzig atmen auf, Leverkusen in der Krise

Dem VfB Stuttgart gelang im ersten Spiel nach dem Rekord-Verkauf von Nick Woltemade der erhoffte Befreiungsschlag. Die Schwaben gewannen ihr Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit etwas Glück 1:0 (0:0) und holten damit die ersten drei Punkte der neuen Saison. 

Sehr effizient präsentierte sich Eintracht Frankfurt beim 3:1 (2:0)-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim, mit dem die Hessen weiter punktgleich mit den Bayern Tabellenplatz zwei belegen. 

Bayer Leverkusen verspielte beim 3:3 (2:1) bei Werder Bremen in Überzahl eine 3:1-Führung und den ersten Ligasieg unter dem neuen Trainer Erik ten Hag. RB Leipzig gelang dagegen durch das 2:0 (0:0) zu Hause gegen den 1. FC Heidenheim zumindest etwas Wiedergutmachung für die 0:6-Demütigung zum Ligastart beim FC Bayern. 

Kane ohne Tor im Jubiläumsspiel

Die Tore für die Münchner erzielten Serge Gnabry (28. Minute), 70-Millionen-Euro-Neuzugang Luis Diaz (45.+4) und Michael Olise (48.). Topstürmer Kane blieb in seinem 100. Pflichtspiel für die Bayern ein persönlicher Torerfolg verwehrt. Ex-Bayern-Profi Sandro Wagner musste dagegen bei seiner Heimpremiere als FCA-Trainer die erste Niederlage mit seinem neuen Club hinnehmen. Die Augsburger kamen durch Kristijan Jakic (53.) und Mert Kömür (76.) nochmal auf 2:3 heran.

Spielerisch wusste Stuttgart ohne Woltemade, der für bis zu 90 Millionen Euro zu Newcastle United gewechselt ist, nicht zu überzeugen. Doch ein Tor des eingewechselten Chema Andrés (79.) bescherte dem VfB in ihren weißen Trikots mit dem roten Brustring doch noch den Sieg gegen Gladbach. Deniz Undav musste bereits in der Anfangsphase verletzt ausgewechselt werden. Auf der Bank saß der Angreifer fortan mit einem dick bandagierten linken Knie.

Deniz Undav konnte verletzt gegen Gladbach nicht einmal eine halbe Stunde spielen.
Deniz Undav konnte verletzt gegen Gladbach nicht einmal eine halbe Stunde spielen. Bild: Marijan Murat/dpa
Deniz Undav konnte verletzt gegen Gladbach nicht einmal eine halbe Stunde spielen.
Deniz Undav konnte verletzt gegen Gladbach nicht einmal eine halbe Stunde spielen. Bild: Marijan Murat/dpa

Leipzig tat sich beim Heim-Debüt von Trainer Ole Werner zunächst schwer, gegen Heidenheim genügend Durchschlagskraft zu erzeugen. Christoph Baumgartner (48. Minute) und Rômulo (78.) schossen dann doch noch Tore für den Favoriten. 

Überragender Frankfurter Doan 

Zweimal Patrik Schick (5. und 64./Foulelfmeter) und Malik Tillman (35.) erzielten die Treffer für Leverkusen in Bremen. Romano Schmid konnte per Foulelfmeter nach Videobeweis (44.) zwischenzeitlich für Werder verkürzen. Sein Teamkollege Niklas Stark verursachte den Strafstoß zum 1:3 und musste mit Gelb-Rot vom Platz (63.). 

In Unterzahl gelang den tapfer kämpfenden Bremern zunächst der 2:3-Anschluss durch Isaac Schmidt (76.), weil sich Bayers herausgestürmter Torhüter Mark Flekken völlig verschätzt hatte. Karim Coulibaly (90.+4) sorgte dann in der Nachspielzeit sogar noch für den am Ende verdienten Punktgewinn der Bremer. 

Mit einem feinen Schlenzer aus der Distanz erzielte Neuzugang Ritsu Doan (17.) die 1:0-Führung der Frankfurter in Sinsheim. Nur zehn Minuten später legte der Japaner seinen zweiten Treffer nach. In der zweiten Halbzeit legte Doan das 3:0 durch Can Uzun (51.) auf. Grischa Prömels Tor zum 1:3 in der Nachspielzeit war zu wenig für Hoffenheim.

Ritsu Doan war von den Hoffenheimer kaum zu stoppen.
Ritsu Doan war von den Hoffenheimer kaum zu stoppen. Bild: Uwe Anspach/dpa
Ritsu Doan war von den Hoffenheimer kaum zu stoppen.
Ritsu Doan war von den Hoffenheimer kaum zu stoppen. Bild: Uwe Anspach/dpa

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
23.08.2025
3 min.
Wagner siegt bei Debüt - Stuttgart und Leverkusen patzen
Erstes Bundesligaspiel als Trainer: Sandro Wagner.
Sandro Wagner feiert bei seiner Bundesliga-Premiere als Trainer einen Erfolg mit Augsburg. Leverkusen und Stuttgart verlieren, Frankfurt macht's souverän. Der BVB verschenkt einen Sieg.
17:30 Uhr
3 min.
Abgezockt und effizient: Frankfurt siegt in Hoffenheim
Eintracht Frankfurt bejubelte in Hoffenheim den zweiten Saisonsieg.
Eintracht Frankfurt demonstriert auch im zweiten Saisonspiel der Fußball-Bundesliga, warum etliche Experten die Hessen als schärfsten Bayern-Jäger ansehen.
Eric Dobias, dpa
Mehr Artikel