  • Bayerns Ersatztorwart Urbig fällt verletzt aus

Ersatztorwart Jonas Urbig muss wegen einer Adduktorenblessur passen. (Archivfoto)
Ersatztorwart Jonas Urbig muss wegen einer Adduktorenblessur passen. (Archivfoto)
1. Bundesliga
Bayerns Ersatztorwart Urbig fällt verletzt aus
Der FC Bayern hat derzeit einige Ausfälle in der Defensive zu verzeichnen. Nun muss auch ein Torwart pausieren.

München.

Der FC Bayern München muss vorerst auf Ersatztorhüter Jonas Urbig verzichten. Der Keeper (22) erlitt nach Vereinsangaben einen Muskelfaserriss in den Adduktoren. Wie lange der Stellvertreter von Stammkeeper Manuel Neuer ausfällt, das präzisierte der deutsche Fußball-Rekordmeister nicht. Die Münchner haben Routinier Sven Ulreich als weiteren Ersatztorwart im Kader, sollte Neuer ausfallen oder pausieren.

Die Bayern müssen defensiv derzeit bereits auf die verletzten Alphonso Davies, Hiroki Ito und Josip Stanisic verzichten, auch Minjae Kim ist angeschlagen. Außerdem fehlt im Angriff noch länger DFB-Nationalspieler Jamal Musiala.

Gegen Bremen und auf Zypern

Nach dem perfekten Bundesliga-Start mit vier Siegen aus vier Spielen geht es für das Team von Trainer Vincent Kompany am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) daheim gegen Werder Bremen weiter. Am nächsten Dienstag steht in der Champions League das Auswärtsspiel beim Neuling Paphos FC auf Zypern an.

(dpa)

