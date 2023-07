Bayerns Musiala fordert Konzentration auf höchstem Level

Nach einer enttäuschenden Saison ist der FC Bayern hungrig auf mehr Titel. Jamal Musiala weiß, was sich ändern muss.

München. Jamal Musiala will mit dem FC Bayern die Leistungsschwankungen der Vorsaison vergessen machen und mit den Münchnern wieder dauerhaft auf Top-Niveau spielen.

"Wir müssen unsere Konzentration hochhalten und in Phasen, in denen wir vielleicht auch mal unsere Energie sparen müssen, einfacher spielen und den Ball halten. Die Konzentration für jede Aktion, jeden Pass muss immer auf dem höchsten Level sein – und das über die ganze Saison", forderte der 20 Jahre alte Offensivspieler in einem Vereinsinterview. Das Münchner Star-Ensemble hatte in der Vorsaison nur den Titel in der Bundesliga geholt.

Musiala will sich weiter steigern

Wenn die Bayern am 18. August die Saison mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen eröffnen, startet Musiala in seine vierte Profi-Spielzeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister. "Im Vergleich zur letzten Saison will ich mich weiter steigern, das heißt: mehr Tore erzielen und mehr Assists liefern. Ich will wieder in meinen Rhythmus kommen und immer vorne mit dabei sein", kündigte Musiala an.

Der Nationalspieler will sich in München zum Führungsspieler entwickeln - der auf dem Platz eher mit Leistung vorneweg geht als mit seiner Stimme. "Ich bin eine Person, die für gewöhnlich nicht gerne im Mittelpunkt steht. Das "Center of Attention" werde ich nie sein, ich bin normalerweise nicht der Lauteste im Raum, bin eher ruhiger", sagte Musiala. (dpa)