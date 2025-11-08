Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bayerns Neuer über Patzer: "Treffe falsche Entscheidung"

Manuel Neuer sah beim Tor der Berliner unglücklich aus.
Manuel Neuer sah beim Tor der Berliner unglücklich aus. Bild: Andreas Gora/dpa
Luis Díaz (l.) zeigte beim Ausgleich zum 1:1 seine ganze Klasse.
Luis Díaz (l.) zeigte beim Ausgleich zum 1:1 seine ganze Klasse. Bild: Andreas Gora/dpa
Danilho Doekhi traf doppelt für Union (r.).
Danilho Doekhi traf doppelt für Union (r.). Bild: Andreas Gora/dpa
Vincent Kompany verzichtete auf große Rotation nach dem Kraftakt von Paris.
Vincent Kompany verzichtete auf große Rotation nach dem Kraftakt von Paris. Bild: Andreas Gora/dpa
Manuel Neuer sah beim Tor der Berliner unglücklich aus.
Manuel Neuer sah beim Tor der Berliner unglücklich aus. Bild: Andreas Gora/dpa
Luis Díaz (l.) zeigte beim Ausgleich zum 1:1 seine ganze Klasse.
Luis Díaz (l.) zeigte beim Ausgleich zum 1:1 seine ganze Klasse. Bild: Andreas Gora/dpa
Danilho Doekhi traf doppelt für Union (r.).
Danilho Doekhi traf doppelt für Union (r.). Bild: Andreas Gora/dpa
Vincent Kompany verzichtete auf große Rotation nach dem Kraftakt von Paris.
Vincent Kompany verzichtete auf große Rotation nach dem Kraftakt von Paris. Bild: Andreas Gora/dpa
1. Bundesliga
Bayerns Neuer über Patzer: "Treffe falsche Entscheidung"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Patzer, Selbstkritik und Rückhalt: Warum Neuer nach dem 2:2 gegen Union Klartext spricht und was Trainer Kompany zu seinem Torwart sagt.

Berlin.

Bayern Münchens Torwart Manuel Neuer hat sich nach seinem Patzer im Spiel beim 1. FC Union Berlin selbstkritisch gezeigt. "Am Anfang sehe ich ihn nicht so gut, aber dann treffe ich die falsche Entscheidung. Es wäre besser gewesen, wenn ich mit einer Hand versuche, den wegzuhauen", sagte der 39-Jährige nach dem 2:2 (1:1) der Münchner in Köpenick. Es war nach 16 Pflichtspielsiegen in Serie der erste Punktverlust für die Bayern.

"Ich habe versucht ihn, weil so viel vor mir los gewesen ist, festzuhalten und das war dann die falsche Entscheidung." Er habe den Ball sichern wollen, um einen Gegentreffer durch einen Abpraller zu verhindern. Der zentrale Schuss von Danilho Doekhi rutschte dem Weltmeister von 2014 durch die Hände und brachte Union die 1:0-Führung.

Kompany: "Zum Glück war ich selbst Verteidiger" 

Von den Verantwortlichen der Bayern gab es Rückhalt für Neuer. "Der Manuel spielt eine überragende Saison. Das gehört genauso dazu", sagte Sportdirektor Christoph Freund. Auch Trainer Vincent Kompany machte seiner Nummer eins keine Vorwürfe. "Zum Glück war ich selbst Verteidiger und verstehe: Wenn man ein Gegentor bekommt, dann ist schon sehr viel vorher passiert. Und ich schaue auch auf diese Momente", sagte der Belgier. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
11:30 Uhr
5 min.
Bayern-Stolperer ohne Folgen - "Gegner auf Abstand gehalten"
Manuel Neuer sah beim Tor der Berliner unglücklich aus.
Neuer patzt, die Bayern mühen sich und gewinnen erstmals nicht. Warum die Münchner das gut verkraften können und was Trainer Kompany aus der Partie mitnimmt.
David Langenbein, dpa
08.11.2025
4 min.
Bayern-Siegesserie reißt: Kane rettet Punkt in Berlin
Manuel Neuer sah beim Tor der Berliner unglücklich aus.
Nach dem strahlenden Erfolg in Paris mühen sich die Bayern bei Union. Eine Bestmarke verpassen die Münchner. Torjäger Kane verhindert ganz spät eine Pleite.
David Langenbein, dpa
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
13:20 Uhr
3 min.
Koalition in Brandenburg sucht Lösung - Kein Krisentreffen
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Ist die Kuh damit vom Eis?
Mehr Artikel