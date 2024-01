Becker verlässt Union Berlin in Richtung Spanien

Sheraldo Becker war bei Union Berlin eine Schlüsselfigur der vergangenen Jahre. Jetzt steht der Abgang des Angreifers fest. Es geht nach Südeuropa.

Berlin. Stürmer Sheraldo Becker verlässt den 1. FC Union Berlin nach viereinhalb Jahren und wechselt nach Spanien. Der 28-Jährige werde künftig für den Erstligisten Real Sociedad auflaufen, wie die Köpenicker mitteilten.

"Sheraldo hat eine großartige Reise durch die Bundesliga und Europa mit uns erlebt und einen großen Anteil an den Erfolgen der letzten Jahre. Sein Wechsel nach Spanien ist für ihn nun eine neue Herausforderung", wird Geschäftsführer Oliver Ruhnert in der Mitteilung zitiert. Über die Ablöse machte der Fußball-Bundesligist wie üblich keine Angaben. Sie soll Medienberichten zufolge zwischen drei und fünf Millionen Euro liegen.

Union hatte bereits am Mittwoch mitgeteilt, dass der Nationalspieler des Suriname für Transferverhandlungen mit einem anderen Club vom Training freigestellt worden sei. Trainer Nenad Bjelica sagte bei der Pressekonferenz vor dem Spiel der Eisernen beim FSV Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr/DAZN), dass Becker in den vergangenen Wochen wegen Verletzungen unter ihm keine große Rolle spielen konnte. "Deswegen haben wir uns auf die Spieler fokussiert, die da waren." Er wünsche ihm viel Glück.

Der Stürmer, der seit Unions erster Bundesligasaison 2019/2020 für den Club auflief, wurde schon im Sommer mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, blieb dann aber in Köpenick. In der vergangenen Saison war er Unions bester Torschütze auf dem Weg zur Champions-League-Qualifikation. In dieser Spielzeit tat sich Becker wie der Rest seiner Mannschaft schwer und erzielte bislang erst drei Pflichtspieltore.

Medienberichten zufolge soll Union dafür am ivorischen Stürmer Chris Bedia interessiert sein. Der 27-Jährige spielt aktuell für Servette Genf und hat in dieser Saison in 17 Ligaspielen zehn Tore erzielt. (dpa)