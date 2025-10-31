"Bedeutet mir viel": Mbappé erhält Goldenen Schuh

Die Titel in der spanischen Meisterschaft und in der Champions League hat Kylian Mbappé mit Real Madrid verpasst. Eine persönliche Auszeichnung hat er nun aber trotzdem für die Vorsaison erhalten.

Madrid. Starstürmer Kylian Mbappé ist mit dem Goldenen Schuh für den besten Torjäger der vergangenen Saison in den europäischen Fußballligen ausgezeichnet worden. Die Ehrung wurde in der Präsidentenloge des Estadio Santiago Bernabéu von Real Madrid durchgeführt, wie der spanische Rekordmeister mitteilte.

Es sei ihm "eine Ehre", diesen Preis entgegenzunehmen, sagte der Franzose: "Das ist ein wichtiger Moment für mich. Ich gewinne diese Auszeichnung zum ersten Mal, und sie bedeutet mir als Stürmer sehr viel." Er bedankte sich bei seinen Teamkollegen und seinem Club Real Madrid.

Darum stach Mbappé unter anderem Harry Kane aus

"Es ist mir eine große Ehre, für Real Madrid zu spielen. Jeder weiß, dass es mein Kindheitstraum war, und jetzt bin ich hier. Die Madridistas haben mir vom ersten Tag an und sogar schon davor Zuneigung entgegengebracht", sagte der 26 Jahre alte Angreifer, der zuvor für Paris Saint-Germain auf Torejagd gegangen war.

Mbappé hatte in der Spielzeit 2024/25 insgesamt 31 Treffer in der spanischen Topliga erzielt und damit alle anderen Profis in den europäischen Topligen übertroffen. Bayern Münchens Torjäger Harry Kane, der vor einem Jahr den Goldenen Schuh gewonnen hatte, war in der maßgeblichen Bundesligasaison 2024/25 auf 26 Tore gekommen.

(dpa)