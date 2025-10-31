Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Bedeutet mir viel": Mbappé erhält Goldenen Schuh

Hält stolz die nächste Trophäe in seinen Händen: Kylian Mbappé
Hält stolz die nächste Trophäe in seinen Händen: Kylian Mbappé Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Real Madrids Präsident Florentino Pérez (l) hält große Stücke auf seinen Top-Torjäger
Real Madrids Präsident Florentino Pérez (l) hält große Stücke auf seinen Top-Torjäger Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Das Objekt der Begierde viele Torjäger.
Das Objekt der Begierde viele Torjäger. Bild: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa
Hält stolz die nächste Trophäe in seinen Händen: Kylian Mbappé
Hält stolz die nächste Trophäe in seinen Händen: Kylian Mbappé Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Real Madrids Präsident Florentino Pérez (l) hält große Stücke auf seinen Top-Torjäger
Real Madrids Präsident Florentino Pérez (l) hält große Stücke auf seinen Top-Torjäger Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Das Objekt der Begierde viele Torjäger.
Das Objekt der Begierde viele Torjäger. Bild: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa
Fußball
"Bedeutet mir viel": Mbappé erhält Goldenen Schuh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Titel in der spanischen Meisterschaft und in der Champions League hat Kylian Mbappé mit Real Madrid verpasst. Eine persönliche Auszeichnung hat er nun aber trotzdem für die Vorsaison erhalten.

Madrid.

Starstürmer Kylian Mbappé ist mit dem Goldenen Schuh für den besten Torjäger der vergangenen Saison in den europäischen Fußballligen ausgezeichnet worden. Die Ehrung wurde in der Präsidentenloge des Estadio Santiago Bernabéu von Real Madrid durchgeführt, wie der spanische Rekordmeister mitteilte. 

Es sei ihm "eine Ehre", diesen Preis entgegenzunehmen, sagte der Franzose: "Das ist ein wichtiger Moment für mich. Ich gewinne diese Auszeichnung zum ersten Mal, und sie bedeutet mir als Stürmer sehr viel." Er bedankte sich bei seinen Teamkollegen und seinem Club Real Madrid. 

Darum stach Mbappé unter anderem Harry Kane aus

"Es ist mir eine große Ehre, für Real Madrid zu spielen. Jeder weiß, dass es mein Kindheitstraum war, und jetzt bin ich hier. Die Madridistas haben mir vom ersten Tag an und sogar schon davor Zuneigung entgegengebracht", sagte der 26 Jahre alte Angreifer, der zuvor für Paris Saint-Germain auf Torejagd gegangen war.

Mbappé hatte in der Spielzeit 2024/25 insgesamt 31 Treffer in der spanischen Topliga erzielt und damit alle anderen Profis in den europäischen Topligen übertroffen. Bayern Münchens Torjäger Harry Kane, der vor einem Jahr den Goldenen Schuh gewonnen hatte, war in der maßgeblichen Bundesligasaison 2024/25 auf 26 Tore gekommen.

Das Objekt der Begierde viele Torjäger.
Das Objekt der Begierde viele Torjäger. Bild: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa
Das Objekt der Begierde viele Torjäger.
Das Objekt der Begierde viele Torjäger. Bild: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:28 Uhr
3 min.
Real setzt sich mit Clásico-Sieg von Barcelona ab
Kylian Mbappé brachte Real Madrid gegen Barcelona in Führung.
Mbappé und Bellingham treffen für Real, Hansi Flick verfolgt die Niederlage hoch oben im Bernabéu - seine Mannschaft ist in der Liga erst einmal abgehängt.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
17:48 Uhr
2 min.
Polizei: 30 Festnahmen bei Hochrisiko-Spiel in Berlin
Fußballfans verließen das Olympiastadion nach dem Spiel der Hertha gegen Dynamo Dresden unter den kritischen Blicken etlicher Polizisten.
Vor dem Spiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden war die Stimmung gereizt. Nach dem Sieg der Berliner blieb es nach Einschätzung der Polizei dagegen ruhig.
19.10.2025
2 min.
Mbappé schießt Real Madrid zum Arbeitssieg vor dem Clásico
Superstar Kylian Mbappé (r) verhalf Real Madrid zum Arbeitssieg in Getafe.
Zwei Rote Karten und ein spätes Tor: Real Madrid verbreitet keinen Glanz, bleibt aber an der Spitze. Jetzt steht in der Liga der Clásico an.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel