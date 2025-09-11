Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Beeindruckend trainiert": Eriksen vor schnellem VfL-Debüt

Der neue Wolfsburg-Spieler Christian Eriksen.
Der neue Wolfsburg-Spieler Christian Eriksen. Bild: Armando Franca/AP/dpa
Der neue Wolfsburg-Spieler Christian Eriksen.
Der neue Wolfsburg-Spieler Christian Eriksen. Bild: Armando Franca/AP/dpa
1. Bundesliga
"Beeindruckend trainiert": Eriksen vor schnellem VfL-Debüt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Mittwochabend machte der VfL Wolfsburg seinen Überraschungs-Transfer perfekt. Schon am Samstag könnte der Däne Christian Eriksen in der Bundesliga gegen Köln zum Einsatz kommen.

Wolfsburg.

Überraschungs-Transfer Christian Eriksen könnte schon an diesem Samstag beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln sein Bundesliga-Debüt für den VfL Wolfsburg geben. "Er hatte heute sein erstes Training. Morgen gehen wir wieder auf den Platz. Danach gucken wir, ob er eine Option für Samstag ist. Aber das erste Training war gut", sagte VfL-Trainer Paul Simonis bei seiner Pressekonferenz zum Köln-Spiel (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). "Er fängt nicht an. Aber vielleicht kommt er mit uns mit und sitzt auf der Bank." 

Den 33 Jahre alten Rekordnationalspieler Dänemarks hatten die Wolfsburger am Mittwochabend überraschend verpflichtet. Eriksens Vertrag bei Manchester United war im Sommer nicht verlängert worden. Bekannt wurde der Däne vor allem durch seinen Zusammenbruch mit Herzstillstand während des EM-Spiels 2021 gegen Finnland.

Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz nannte den Transfer "ein Ausrufezeichen für die Bundesliga und auch für den VfL Wolfsburg". Bedenken wegen der Fitness des seit Juli vereinslosen Fußballers haben die Verantwortlichen nicht. "Er hat vorher mit Malmö trainiert. Und heute hat er beeindruckend trainiert", sagte Simonis. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:19 Uhr
2 min.
Rund Tausend Tote bei Fluten in Pakistan
Unwetter in Pakistan
Pakistan kämpft weiter mit massiven Überschwemmungen. Das Wasser bringt neben Zerstörungen noch eine weitere Gefahr mit sich.
14:32 Uhr
4 min.
Vier Jahre nach dem Schock: Eriksen neu im "Dänen-Camp"
Christian Eriksen beim EM-Spiel gegen Deutschland.
Es ist einer der überraschendsten Transfers dieses Sommers: Der VfL Wolfsburg holt den dänischen Star Christian Eriksen. Die EM 2021 machte ihn auf tragische Weise berühmt.
Sebastian Stiekel, dpa
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:20 Uhr
3 min.
Baum blockiert Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz: Das sind die ersten Fotos
Update
Ein Baum ist zwischen Frankenstein und Kleinschirma auf die Bahnstrecke gestürzt. Während der Fällarbeiten liegt der Bahnverkehr lahm.
Ein Baum auf den Gleisen behindert seit Dienstagmorgen den Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz. Fahrgäste wurden aus einem RB 30 evakuiert.
Thomas Kaufmann, Frank Hommel, Cornelia Schönberg
21:10 Uhr
2 min.
VfL Wolfsburg holt Dänen-Rekordmann Eriksen
Christian Eriksen wird mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht.
Ein Star für die Bundesliga. Der VfL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen. Und der freut sich auf einige Landsmänner.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
Mehr Artikel