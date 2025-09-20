Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Befreiung für Klose nach spätem Nürnberger Joker-Tor

Endlich Sieger: Miroslav Klose sah seine Mannschaft lange vergeblich anrennen.
Endlich Sieger: Miroslav Klose sah seine Mannschaft lange vergeblich anrennen. Bild: Jens Niering/dpa
Endlich Sieger: Miroslav Klose sah seine Mannschaft lange vergeblich anrennen.
Endlich Sieger: Miroslav Klose sah seine Mannschaft lange vergeblich anrennen. Bild: Jens Niering/dpa
2. Bundesliga
Befreiung für Klose nach spätem Nürnberger Joker-Tor
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 1. FC Nürnberg rennt gegen den VfL Bochum unermüdlich an. Dann erlöst der eingewechselte Grimaldi Trainer Klose und die Fans mit seinem Siegtor in der Nachspielzeit.

Nürnberg.

Miroslav Klose ist mit dem 1. FC Nürnberg im Krisen-Duell mit dem VfL Bochum der ersehnte Befreiungsschlag in der 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Der eingewechselte Adriano Grimaldi stach beim verdienten 2:1 (0:0) als Joker in der Nachspielzeit mit seinem erlösenden Siegtor. Auch Coach Klose jubelte mit geballten Fäusten am Spielfeldrand. 

Nach einer genialen Einzelaktion von Zauberfuß Julian Justvan waren die Franken im brodelnden Max-Morlock-Stadion in der 68. Minute in Führung gegangen. Justvan traf mit einem wunderbar platzierten Distanzschuss in die linke Ecke. Doch Ibrahim Sissoko konnte in der 86. Minute per Foulelfmeter ausgleichen. Die Antwort aber gab Grimaldi mit seinem Kopfball (90.+2). 

"Heute war es egal, wer die Tore macht. Der Jubel spricht für sich, dass da von jedem alle Emotionen rauskommen, weil es eben nicht einfach war die letzten Wochen", sagte Julian Justvan bei Sky. "Wir wussten, dass Druck da ist, das war auch verständlich." 

Klose jubelt - Siebers hadert

In der Tabelle verließ der "Club" nach dem ersten Saisonsieg mit nun vier Punkten den letzten Tabellenplatz. Bochum hat nach der spektakulären Doppel-Trennung von Trainer Dieter Hecking und Geschäftsführer Dirk Dufner sowie der missglückten Premiere von U19-Trainer David Siebers weiter drei Zähler. Der VfL reagierte fast nur.

Bochums Interimscoach David Siebers gestikuliert.
Bochums Interimscoach David Siebers gestikuliert. Bild: Jens Niering/dpa
Bochums Interimscoach David Siebers gestikuliert.
Bochums Interimscoach David Siebers gestikuliert. Bild: Jens Niering/dpa

Von Sportvorstand Joti Chatzialexiou erhielt Klose vor dem Anpfiff nochmals Zuspruch. "Für mich ist die Grenze heute nicht erreicht", sagte der Funktionär und bekräftigte: "Es ist keine Frage des heutigen Abends."

Torausbeute bleibt Nürnberger Problem

Klose war ein Weltklasse-Torjäger, aber sein Problem in Nürnberg ist: Seine Angreifer treffen viel zu selten. Das war auch gegen Bochum lange wieder der Fall. Angeführt vom pfeilschnellen Mohamed Zoma erspielten sich die Franken etliche Chancen. Aber Pape Demba Diop schoss vorbei (24.). Und Zoma wurde vor dem Abschluss im letzten Moment mit einer Grätsche gestoppt (40). 

Als der Ball dann doch einmal nach einem Kopfball von Fabio Gruber im Netz landete, schritt der Video-Assistent ein; der Abwehrspieler stand hauchzart im Abseits (32.). Trotz "Club"-Dominanz stand es zur Halbzeit 0:0.

Zu früh gejubelt: Das Kopfballtor von Maskenmann Fabio Gruber wurde wegen Abseits vom Video-Assistenten kassiert.
Zu früh gejubelt: Das Kopfballtor von Maskenmann Fabio Gruber wurde wegen Abseits vom Video-Assistenten kassiert. Bild: Jens Niering/dpa
Zu früh gejubelt: Das Kopfballtor von Maskenmann Fabio Gruber wurde wegen Abseits vom Video-Assistenten kassiert.
Zu früh gejubelt: Das Kopfballtor von Maskenmann Fabio Gruber wurde wegen Abseits vom Video-Assistenten kassiert. Bild: Jens Niering/dpa

Auch nach der Pause rollte der Ball immer weiter in eine Richtung, auf das Tor von Timo Horn. Und der Bochumer Schlussmann war gegen Justvan (55.) und Diop (56.) zweimal glänzend auf dem Posten. Klose sah sein Team anrennen. Es spielte gut. Aber es brauchte zwei große Momente - von Justvan und Grimaldi. (dpa)

