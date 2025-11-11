Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bei Ausfall von ter Stegen: Völler-Gespräch mit Neuer?

Gibt es vielleicht doch noch ein DFB-Comeback für Manuel Neuer? (Archivbild)
Gibt es vielleicht doch noch ein DFB-Comeback für Manuel Neuer? (Archivbild) Bild: Tom Weller/dpa
Gibt es vielleicht doch noch ein DFB-Comeback für Manuel Neuer? (Archivbild)
Gibt es vielleicht doch noch ein DFB-Comeback für Manuel Neuer? (Archivbild) Bild: Tom Weller/dpa
Fußball
Bei Ausfall von ter Stegen: Völler-Gespräch mit Neuer?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rudi Völler soll bei Manuel Neuer wegen eines DFB-Comebacks angeklopft haben. Was passiert, wenn ter Stegen nach seiner Rücken-OP nicht rechtzeitig fit wird?

München.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler soll für den Fall der Fälle angeblich bei Bayern-Torhüter Manuel Neuer wegen eines Comebacks in der Nationalmannschaft angefragt haben. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Demnach könnte der Weltmeister von 2014 ein Thema werden, sollte der derzeit wegen einer Rücken-OP beim FC Barcelona pausierende Marc-André ter Stegen nicht als Stammkeeper zurückkehren und die nötige Spielpraxis sammeln.

Zuletzt hatte Völler in der TV-Sendung "Sky 90 - die Fußball-Debatte" betont, dass eine Rückkehr von Neuer aktuell kein Thema sei. Gleichwohl verstehe er aber die Diskussion. Völler machte dabei klar, dass ter Stegen nach seiner Rückkehr wieder zu Einsätzen kommen müsse, um bei der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in den USA, Kanada und Mexiko die Nummer eins zu sein. Ter Stegen wird derzeit im DFB-Team vom Hoffenheimer Oliver Baumann vertreten.

Neuer selbst hatte vor einigen Wochen den Spekulationen einen Riegel vorgeschoben. "Aber Fakt ist, dass ich mich ja dafür entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen", sagte der 39-Jährige nach dem 5:0 des FC Bayern gegen den Hamburger SV bei Sky. Auf die Nachfrage, ob es definitiv bei dieser Entscheidung bleibe, antwortete der Weltmeister von 2014 ohne zu zögern: "Ja." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
2 min.
Bericht: ter Stegen will weiter bei Barça bleiben
Marc-André ter Stegen möchte bei der WM im deutschen Tor stehen. Dafür braucht er aber Spielpraxis, die beim FC Barcelona nicht garantiert ist. (Archivbild)
Marc-André ter Stegen soll bekräftigt haben, dass er beim FC Barcelona bleiben will. Fraglich ist, ob er dort mit Blick auf die WM ausreichend Spielpraxis bekommt.
13:46 Uhr
3 min.
Nagelsmann: Ter Stegen muss nicht bei "Top-Club" spielen
Klare Ansage vom Bundestrainer: Können uns keinen Ausrutscher leisten.
Julian Nagelsmann hat mit seinem planmäßigen WM-Torwart jüngst länger gesprochen. Die Trainings-Rückkehr von Marc-André ter Stegen weckt Hoffnungen. Es gibt aber auch noch eine Wahrheit.
14:00 Uhr
3 min.
Historischer Dampfzug kommt ins Vogtland
Lichterfahrten mit der Dampflok werden am Wochenende Hunderte nach Gunzen locken.
Lichterfahrten gegen das November-Nebelgrau: Dieses Konzept beschert den Gunzener Eisenbahnfans Jahr für Jahr viele Besucher. Am Wochenende ist es wieder soweit. Zudem warten zwei Vorträge auf Eisenbahnfans.
Daniela Hommel-Kreißl
14:00 Uhr
2 min.
„Verborgene Erinnerung“: Neue Ausstellung von André Uhlig in Hohenstein-Ernstthal
André Uhlig zeigt in der „Kleinen Galerie“ auch das Acrylbild „Wanderer in Böhmen“.
Der Landschaftsmaler und Grafiker André Uhlig zeigt ab Donnerstag rund 30 Arbeiten in der „Kleinen Galerie“. Zu sehen sind auch Kohlezeichnungen markanter Hohenstein-Ernstthaler Gebäude.
Cristina Zehrfeld
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
Mehr Artikel