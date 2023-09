Beier fürs DFB-Team? "Maxi braucht keine Schlagzeile mehr"

Maximilian Beier ist einer der Senkrechtstarter der bisherigen Bundesliga-Saison. Prompt wird er im A-Nationalteam für die EM gehandelt. Chefcoach Matarazzo versucht zu bremsen.

Sinsheim.

Hoffenheims Cheftrainer Pellegrino Matarazzo will die Erwartungen an seinen Youngster Maximilian Beier nach den jüngsten Gerüchten über eine Berufung in die Fußball-Nationalmannschaft nicht noch weiter erhöhen.