Bekannter Friseur im DFB-Teamhotel vor Kolumbien-Spiel

Einige deutsche Nationalspieler haben sich einem "Bild"-Bericht zufolge auch mit einem Haarschnitt auf den letzten Test vor der Sommerpause eingestimmt.

Demnach war am Montagabend vor der heutigen Partie in Gelsenkirchen gegen Kolumbien ein bekannter Friseur im Teamhotel der DFB-Auswahl zu Gast, was der Deutsche Fußball-Bund bestätigte. Berichte über Besuche von Starfriseuren in Spielerhotels sind immer mal wieder ein Aufregerthema - speziell, wenn das folgende Spiel verloren geht.

Nationalspieler Kai Havertz hatte Anfang April der "Bild" dazu gesagt: "Ich finde es manchmal extrem, wie darüber geurteilt wird. Wir werden im Stadion gefühlt von 500 Kameras aufgenommen, und natürlich möchte man da vernünftig aussehen." Den Profis könne deshalb kein Vorwurf gemacht werden, "jeder geht doch zum Friseur". (dpa)