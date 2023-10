Bellingham begeistert: 20 bis 25 Tore "problemlos" drin

Jude Bellingham gelingt derzeit einfach alles. Der Ex-Dortmunder schießt Real Madrid zum Sieg im Dauerduell mit dem FC Barcelona. Sein Trainer glaubt, dass noch viele Treffer folgen werden.

Barcelona. Trainer Carlo Ancelotti ist von seinem neuen Offensivstar Jude Bellingham bei Real Madrid begeistert.

"Jeder ist überrascht von seinem Niveau, vor allem von seiner Effizienz vor dem Tor. Er hat oft getroffen, versucht es immer und kommt auch aus der zweiten Reihe", sagte der Italiener nach dem 2:1 im Clásico gegen den FC Barcelona. Der 20 Jahre alte ehemalige Dortmunder Bundesligaprofi Bellingham drehte mit seinem Doppelpack (68. Minute/90.+2) bei den Katalanen spektakulär die Begegnung der spanischen Primera División.

Ancelotti begeistert

Der 64-jährige Ancelotti traut dem englischen Nationalspieler Bellingham in seinem ersten Jahr bei den Königlichen noch viele weitere Treffer zu. "Ich denke, auf 20 bis 25 Tore kann er problemlos kommen, denn er hat schon sehr gut angefangen", sagte der erfahrene Chefcoach und ergänzte: "Wir sehen ihn eigentlich nicht als Stürmer, wir sehen ihn aber als sehr wichtigen Spieler, der für uns im Moment viele Tore schießt."

Zehn Treffer in zehn Ligaspielen und drei weitere Tore bei drei Champions-League-Einsätzen stehen schon in Bellinghams Bilanz. In der Vorsaison war er im Trikot des BVB in insgesamt 42 Begegnungen lediglich 14 Mal erfolgreich. Der BVB erhielt für den Mittelfeldspieler 103 Millionen Euro als feste Ablösesumme, zudem bekommt der Club Bonuszahlungen bis zu einer maximalen Gesamthöhe von rund 30 Prozent des Fixbetrages.

Auch Barça-Trainer Xavi schwärmte von dem Youngster. "Bellingham ist ein großartiger Fußballer, er hat einen Unterschied gemacht", sagte der 43 Jahre alte Ex-Profi. Sein Team habe an diesem Tag mehr verdient, doch die frühe Führung durch den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan (6.) war am Ende zu wenig für einen Heimsieg. (dpa)